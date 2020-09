iOS 14: confira 10 novas funções e ferramentas disponíveis no iPhone

Update no sistema operacional traz mudanças no visual, na segurança dos smartphones Apple e chama a atenção dos usuários. Confira:

O iOS 14, novo update do sistema operacional da Apple, contém novas características que irão mudar a forma que você usa seu smartphone. Certamente a mudança mais popular ficou no visual, com os aplicativos semelgantes ao Android com os novos widgets para a tela inicial. Entretanto, trouxe novidades importantes para a privacidade, melhoria na Siri e no iMessage. O novo sistema operacional está então disponível para modelos a partir do iPhone SE (linhas SE, 6s, 7, 8, X, XR, XS e 11). Confira as novidades:

1. Widgets

Para quem já teve inveja do Android, agora o iOS 14 possui widgets na tela inicial. Eles, enfim, não estão mais limitados ao “Today View”, e você pode adicionar widgets diretamente ao seu display, com diferentes opções de tamanho. Entretanto, os widgets disponíveis dependem da oferta do desenvolvedor.

Logo, você pode acessar a função de maneira simples, clicando em “Galeria de widgets”, que mostra as opções para os aplicativos que você possui e personalizar a sua tela inicial. Aliás, não podemos esquecer do Smart Stacks, um tipo de widget dinâmico que atua de acordo com as sugestões contextuais ou dependendo da hora do dia.

2. Picture-in-Picture

Igualmente, a função PiP agora está disponível para o iOS 14, e você pode assistir através de uma imagem de vídeo menor que continua rodando mesmo quando você abre outro aplicativo ou tela. Portanto, a funcionalidade aparece quando você troca abas para usar uma outra função do celular e não quer parar de ver o vídeo. Além disso, também pode ser executado com vídeos da sua galeria.

Você pode utilizar quando estiver assistindo um vídeo em um aplicativo como a Twitch. Arrastando para voltar para a tela inicial, o vídeo continuará rodando em uma janela menor. Você pode mover o picture-in-picture pela tela, aumentar, e até mesmo esconder no canto da tela. Quando você desejar, poderá fechar clicando em X. A função também está disponível para chamadas do FaceTime, favorecendo um visual mais compacto.

3. Tradutor próprio

Agora, ao invés de você precisar utilizar o tradutor do Google, o iOS 14 possui seu próprio aplicativo de tradução que irá permitir converter texto e até manter uma conversa com alguém que apenas fala uma língua diferente da sua. No entanto, ele suporta 11 idiomas: alemão, árabe, chinês, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, russo e português do Brasil. Por outro lado, possui um diferencial em privacidade, sendo que as informações de texto e voz inseridas não são enviadas para nenhuma nuvem.

4. App Library

O App Library é uma função que facilita a organização da sua tela inicial. Rearranja todos os aplicativos do seu smartphone em pastas baseados em sua categoria, com a finalidade de reunir pequenos grupos que possuem funções similares. O propósito dessa ferramenta é te ajudar a encontrar os aplicativos instalados no seu smartphone. Isso vem junto com outra ferramenta da nova tela inicial que permite que você esconda páginas de aplicativos que você raramente usa.

5. Assistente Siri

Mais inteligente e com novas funções, a assistente recebeu um ícone maior que é exibido na tela. Alías, você pode enviar mensagens de áudio diretamente no iOS e no CarPlay para a Siri.

Porém, assistente pessoal não aparece mais em tela cheia. Assim, o que aparece é um ícone na parte inferior da tela para mostrar que está te escutando. O resultado para alguma pegunta, por exemplo, mostra-se como uma notificação no topo da tela.

6. Acessibilidade

Apresenta avanços na área de acessibilidade, com recursos para aqueles que não enxergam ou não ouvem. De fato, VoiceOver é um recurso que fala o que está escrito na tela. Entretanto, para que o recurso possa ser utilizado o aplicativo em questão precisa ser acessível. Ou seja, os sites precisam adicionar fotos com descrição.

Com o iOS 14, é possível reconhecer textos dentro de imagens, descrever fotos usando a inteligência artificial e analisar os elementos da tela para melhorar a acessibilidade dos aplicativos. Além disso, o Reconhecimento de Som alerta o usuário quando algum som aparecer no ambiente, sendo necessário configurar a função.

7. Safari

O Safari, navegador da Apple, agora é mais veloz que possui mais recursos de privacidade e segurança. Em parceria com o recurso Chaves do iCloud, ele irá indicar quando uma senha usada é muito comum ou já foi usada por você em outros serviços.

Ademais, apresenta um relatório de privacidade para os usuários, que podem acessar quais rastreadores estão sendo usados por sites, monitorar senhas seguras e identificar senhas salvas que podem ter sofrido violação de dados.

Com o recurso localização aproximada, o iOS envia uma localização imprecisa de GPS para os aplicativos que solicitam a sua localização, para assim manter a privacidade do usuário.

Traz a função acesso limitado às fotos, onde você pode decidir, quando quiser enviar uma imagem para um aplicativo, se ele terá acesso a sua galeria completa (que era o padrão), ou apenas uma foto específica. Além disso, o iOS 14 pretende mostrar quando um aplicativo estiver usando o microfone ou a câmera através de um ponto laranja que aparecerá no canto da tela. Para saber qual é o aplicativo, basta puxar a Central de Controle e ele aparecerá no topo da tela.

Iniciar sessão com a Apple é um recurso que permite criar uma conta em um novo serviço de maneira simplificada, com apenas um clique, sem a necessidade de preencher formulários de cadastro ou informar outras informações. Você poderá migrar sua conta já existente para uma conta atrelada ao seu Apple ID.

9. App Clips

Com o iOS 14, você não precisará baixar aplicativos com a finalidade de utilizar apenas alguns recursos. Funciona mais ou menos como aplicativos instantâneos, onde você usa momentaneamente sem precisar instalá-los. Através da funcionalidade, você faz download de pequenos trechos que lidam com tarefas específicas. Funciona com o recurso Entrar, para evitar criar informações de login, e pagamentos através da Apple Pay. Assim como as ferramentas de acessibilidade, é necessário que os desenvolvedores atualizem seus aplicativos para aproveitarem a função.

10. App de mensagens

Apesar de brasileiros utilizarem mais o Whatsapp, o aplicativo de mensagens da Apple sofreu algumas modificações interessantes. Portanto, agora é possível fixar conversas no topo da lista de mensagens, acompanhar conversas em grupo usando menções e respostas diretas e também personalizar conversas com foto de grupo utilizando imagem ou emoji. Também traz mais opções de Memoji mais inclusivas, com diversos tipos de cabelo e acessórios.

Outras funções