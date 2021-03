O que é Remdesivir e por que é promissor contra o coronavírus?

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso do antiviral remdesivir no tratamento de casos severos de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). O medicamento, da farmacêutica Gilead, foi desenvolvido originalmente para combater o ebola, mas sem sucesso para isso.

O medicamento experimental não cura a doença, mas de acordo com Anvisa, ela pode acelerar a recuperação de uma infecção por COVID-19.

O que é o Remdesivir?

Remdesivir é um medicamento antiviral de amplo espectro originalmente projetado para combater o Ebola. Os pesquisadores descobriram que o remdesivir é modestamente eficaz no combate ao novo coronavírus em células isoladas.

O medicamento atua interrompendo a produção do vírus. Os coronavírus têm genomas compostos de ácido ribonucleico (RNA). O remdesivir interfere com uma das principais enzimas de que o vírus necessita para replicar o RNA. Isso evita que o vírus se multiplique.

Desde maio de 2020 o remédio é utilizado nos EUA para tratar pacientes graves com covid-19, após autorização do FDA (órgão regulador do país). “Baseado na totalidade das evidências científicas disponíveis, é razoável crer que o remdesivir possa ser efetivo no tratamento da Covid-19 e que, quando usado sob as condições descritas nesta autorização, os conhecidos e potenciais benefícios superam os conhecidos e potenciais riscos da droga”, afirma o documento do órgão.

Em outubro do ano passado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a ser tratado com Remdesivir quando teve a infecção.

O remdesivir vai ser vendido em farmácias?

O remdesivir NÃO será vendido em farmácia. O uso é restrito a hospitais. O nome comercial do remédio é Veklury e ele é fabricado pela farmacêutica americana Gilead e não há informação de preços no Brasil.

Quem pode tomar o remédio?

No Brasil, o remédio poderá ser utilizado em pessoas com idade superior a 12 anos, com pelo menos 40 kg, que estejam com pneumonia e precisem de suplementação de oxigênio.

Além disso, o medicamento é aprovado para uso apenas em pacientes hospitalizados sem intubação, com casos leves, moderados ou graves da covid. A administração é intravenosa e tratamento deve ser de 5 a 10 dias.

“É importante destacar que a indicação terapêutica aprovada em bula não se restringe à forma leve, moderada ou grave da doença. Ela está ligada à apresentação da pneumonia com necessidade de suplemento de oxigênio, desde que o paciente não esteja em ventilação mecânica ou extracorpórea”, disse Renata Lima Soares, gerente de Avaliação de Segurança e Eficácia da Anvisa.

O remdesivir não substitui a vacina, nem mesmo os cuidados contra a doença, portanto: use máscara, lave suas mãos e mantenha uma distância segura.

