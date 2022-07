OMS declara que surto de varíola dos macacos é uma emergência global

A Organização Mundial da Saúde ativou seu nível mais alto de alerta para o crescente surto de varíola dos macacos, declarando o vírus uma emergência de saúde pública de interesse internacional.

A designação rara significa que a OMS agora vê o surto como uma ameaça significativa para a saúde global, por isso é necessária uma resposta internacional para impedir que o vírus se espalhe ainda mais e potencialmente se transforme em uma pandemia.

“Temos um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo, por meio de novos modos de transmissão, sobre os quais entendemos muito pouco”, disse Tedros. “Por todas essas razões, decidi que o surto global de varíola dos macacos representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ao emitir o alerta mais alto.

Mais de 16.000 casos de varíola dos macacos foram relatados em mais de 70 países até agora este ano, e o número de infecções confirmadas aumentou 77% do final de junho até o início de julho, segundo dados da OMS. A Europa é atualmente o epicentro global do surto, relatando mais de 80% das infecções confirmadas em todo o mundo em 2022.

Tedros disse que o risco representado pela varíola é moderado globalmente, mas a ameaça é alta na Europa. Há claramente um risco de que o vírus continue se espalhando pelo mundo, disse ele, embora seja improvável que interrompa o comércio global ou as viagens no momento.

A OMS emitiu pela última vez uma emergência de saúde global em janeiro de 2020 em resposta ao surto de Covid-19 e dois meses depois a declarou uma pandemia .

O que significa declarar situação de Emergência?

Declarar uma emergência global significa que o surto de varíola é um “evento extraordinário” que pode se espalhar para mais países e requer uma resposta global coordenada. A OMS já havia declarado emergências para crises de saúde pública, como a pandemia de COVID-19, o surto de Ebola na África Ocidental em 2014, o vírus Zika na América Latina em 2016 e o ​​esforço contínuo para erradicar a pólio.

A declaração de emergência serve principalmente como um apelo para atrair mais recursos globais e atenção para um surto. Anúncios anteriores tiveram impacto misto, uma vez que a agência de saúde da ONU é amplamente impotente para fazer os países agirem.

O que é a varíola dos macacos?

Ao contrário do Covid-19, a varíola dos macacos não é um vírus novo. Os cientistas descobriram pela primeira vez a varíola dos macacos em 1958 em macacos em cativeiro usados ​​para pesquisa na Dinamarca e confirmaram o primeiro caso de um humano infectado com o vírus em 1970 na nação do Zaire, agora chamada de República Democrática do Congo.

A OMS e as agências nacionais de saúde têm décadas de experiência no combate à varíola, que foi declarada erradicada em 1980. A luta bem-sucedida contra a varíola e as ferramentas desenvolvidas contra ela fornecerão às autoridades de saúde conhecimentos importantes para combater a varíola.