Plano de vacinação contra Covid-19 coloca jovens no último grupo

:O plano de vacinação contra Covid-19 divulgado pelo Governo Federal nesta quinta-feira, 17, mostra que os jovens serão os últimos a tomarem a vacina. A imunização é dividida em fases, mas a primeira ainda não tem data de início.

Em cada etapa, conforme a prioridade, cada grupo receberá a vacina. Desta forma, jovens, que estão em um grupo considerado de baixo risco, serão os últimos a serem imunizados no plano de vacinação contra Covid-19. Entenda:

Quem será vacinado na primeira fase?

A primeira fase do plano de vacinação contra Covid-19 será destinada a um grupo específico, que, ao todo, somam 14,8 milhões de pessoas. Veja:

Todos os profissionais da saúde;

Idosos acima de 75 anos;

Idosos com mais de 60 anos em asilos ou outras instituições psiquiátricas;

Indígenas em território demarcado;

População ribeirinha;

Plano de vacinação contra Covid-19: segunda e terceira fase

Ainda de acordo com o plano de vacinação contra Covid-19, a segunda fase vai acontecer no 2° e 3° mês após o início da vacinação. Nela, estão previstas para serem imunizadas 22,1 milhões de pessoas, que tem entre 60 e 74 anos e não vivem em asilos ou não vivem em instituições psiquiátricas.

Já a fase três, tem previsão para começar no quarto mês após o início da vacinação. Ela será destinada a 12,7 milhões de pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial, doenças pulmonares crônicas, doenças renais crônicas ou no coração, transplantados ou que tem anemia, câncer ou obesidade.

Veja quem pode ou não tomar a vacina contra Covid-19

Grupo prioritário

Ainda de acordo com o plano, profissionais da educação, da área da segurança, das forças armadas, presos, funcionários do sistema prisional, quilombolas, moradores em situação de rua e portadores de deficiência ainda devem ser vacinados são considerados prioritários, mas o plano de vacinação contra Covid-19 para este grupo não tem data para começar;

Como ficam as outras pessoas no plano de vacinação contra Covid-19?

Já sobre as outras pessoas que não fazem parte do grupo prioritário, ou seja, têm menos de 60 anos e não têm comorbidades, não estão na lista de profissionais que vão receber a dose e nem estão em condições de vulnerabilidade social não há nenhuma data de início para a imunização. Sendo assim, elas devem ficar por último, quando todos os outros grupos já tiverem sido imunes.