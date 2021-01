Saiba como obter o cartão do SUS online; veja o passo a passo

A identificação dos usuários do Sistema Único de Saúde do país ocorre através da apresentação do Cartão Nacional de Saúde, ou apenas cartão SUS. Mesmo para quem não tem o documento em mãos, é possível acessá-lo pela internet. Para obter o cartão SUS online é preciso acessar o site ou aplicativo do governo federal, o Conecte SUS.

Passo a passo para obter o cartão do SUS online

Então, veja o passo a passo de como obter o cartão do SUS digital:

Acesse o site ou baixe o aplicativo Conecte SUS; Clique no botão azul escrito “Entrar”; Em seguida faça login com o cadastro do Portal Gov.br; Irá aparecer uma “Autorização de uso de dados pessoais”, leia e clique em “Autorizar”; Então, na página principal aperte no botão laranja no canto inferior da tela; Ao fazer isso, será possível visualizar o seu cartão SUS online, com seu nome e número do cartão; Para baixar, basta clicar no item com a seta, no canto superior da tela; É possível ainda, visualizar o QR Code de seu cartão SUS.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nota-se que não é possível emitir o cartão SUS pelo aplicativo, apenas visualizar a versão digital de cartão já existente. Então para realizar novo cadastro, e obter um novo cartão, ou para alterar informações de cadastro é preciso ir até uma unidade da rede pública. No procedimento será preciso informar dados como o nome completo, o nome da mãe, o sexo, raça e etnia, o município de naturalidade, a data de nascimento e o endereço.

Para que serve esse cartão?

O cartão SUS trata-se de uma identificação dos usuários desse sistema de saúde. Sendo assim, é possível reunir informações sobre o cidadão e sobre atendimentos realizados, independente de onde tenham ocorrido. Todo brasileiro com CPF válido tem o número desse cartão.

Ademais, as unidades da rede pública de saúde tem o dever de atender os cidadãos mesmo sem a apresentação do cartão SUS, seja o online ou o físico. Caso a pessoa não tenha o cartão, pode-se fazer o registro no momento do atendimento.

Leia também: