Santos proíbe consumo de bebidas alcoólicas em áreas públicas

Desde o dia 26 de janeiro de 2021, o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, a partir das 20h, está proibido na cidade de Santos, litoral de São Paulo. A medida aumenta ainda mais as restrições para tentar frear o avanço da COVID-19 no município. Todo o estado de São Paulo já está cumprindo normas mais severas desde segunda-feira (25), após decreto do governo.

O decreto da prefeitura de Santos ainda não foi publicado, mas segundo as autoridades já está valendo, após nota divulgada.

Santos proíbe consumo de bebidas alcoólicas

A baixada santista está em fase laranja durante os dias da semana até às 20h. Depois desse horário, além de fins de semana e feriado, a região, assim como o resto do estado, deve ficar na fase vermelha, em que apenas os serviços essenciais são liberados. Contudo, Santos endureceu as regras e proibiu o consumo de bebidas alcoólicas nas áreas públicas a partir das 20h. Ou seja, ninguém pode beber na orla ou no calçadão, por exemplo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segundo a prefeitura, as multas para quem descumprir as medidas oscilam entre R$ 1.500 e R$ 12 mil, conforme o Código de Postura do Município.

Fiscalização – Santos proíbe consumo de bebidas alcoólicas

Além da proibição do consumo de bebidas, a cidade de Santos pretende aumentar as fiscalizações. Segundo a prefeitura, as autoridades vão fiscalizar com mais empenho eventos clandestinos e pessoas que não fazem uso da máscara.

“Vamos fiscalizar baladas e festas clandestinas, além dos estabelecimentos que não cumprem os protocolos. Infelizmente existem, mas são exceção”, afirma o prefeito Rogério Santos (PSDB).

Santos já havia implantado barreiras para evitar turistas de um dia na cidade durante o feriado do aniversário de São Paulo (25). Data em que muitos descem ao litoral para passar o dia.

Praias

Comerciantes vão poder trabalhar nas praias durante a semana, respeitando o limite de 10 cadeiras para evitar aglomerações. Contudo aos finais de semana, por conta da fase vermelha, quiosques devem ficar fechados, assim como ficam proibidas a circulação de ambulantes na orla.

A recomendação da Prefeitura é de que a faixa de areia seja utilizada exclusivamente para a prática de esportes individuais, sem uso de cadeiras ou guarda-sóis.

COVID-19 –

Segundo dados da prefeitura, na segunda (25) a Seção de Vigilância Epidemiológica (Seviep) de Santos recebeu 119 notificações de covid-19 entre munícipes. O número acumulado de casos passou de 33.338 para 33.449.

A taxa de ocupação geral dos 647 leitos covid-19 disponíveis está em 34%. Entre os 282 leitos de UTI, a ocupação é de 49%. Na rede SUS, a taxa é de 38% e, na rede privada, de 64.

Vacinas Santos

Segundo informações da prefeitura de Santos, o prefeito informou que estavam para chegar na terça-feira (26) mais 7.340 doses de vacina contra a covid-19, desta vez da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz, provenientes do governo federal. “Amanhã receberemos os lotes, que serão destinados ao pessoal da linha de frente da área médica. Estamos fazendo esforços para que haja celeridade nessa imunização”, afirmou.