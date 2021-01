Se CoronaVac for aprovada, primeira pessoa toma vacina ainda hoje

Se a CoronaVac for aprovada para uso emergencial, Dória garante que vai iniciar a vacinação ainda hoje

(17) no Hospital de Clinicas de São Paulo. O inicio da imunização seria simbólico. Segundo informações da Folha de São Paulo apenas uma pessoa deve receber a dose no Hospital, durante pronunciamento do governador João Dória (PSDB).

No momento, a Anvisa realiza uma reunião para divulgar se o uso emergencial da CoronaVac será aprovado no Brasil. A fala de Dória está prevista para cerca de 15h, assim que a reunião da Anvisa terminar e a decisão for divulgada.

CoronaVac aprovada

China, Indonésia e Turquia já aprovaram o uso emergencial do imunizante, caso o Brasil aprove, será o quarto da lista. Dória estará presente no momento em que a vacinação, caso aprovada, seja iniciada.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quem deve tomar a vacina?

De acordo com a Folha de São Paulo, a identidade da primeira pessoa brasileira a receber a Coronavac é uma incógnita, mas o governo estadual trabalhou com algumas opções nos últimos dias.

Entre funcionários do HC com conhecimento da discussão, a especulação é de que seria alguém do próprio hospital. Trabalhadores da saúde receberão primeiramente a vacina segundo tanto o plano estadual quanto o federal de imunização.

CoronaVac

O imunizante em questão é o CoronaVac, desenvolvido pelo Instituto Butatan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O governo de São Paulo fechou acordo para produção de doses da vacina na Brasil. A expectativa das autoridades é que dia 25 de janeiro comece a vacinação oficial no estado de São Paulo.

A Coronavac tem uma eficácia de 50,38% para casos considerados muito leves da Covid-19, 78% para leves e, embora isso ainda precise de confirmação, aparentes 100% para moderados e graves.