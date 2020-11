Vacina contra covid-19: Fiocruz espera imunizar população até março

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou nesta segunda-feira (2) que a imunização contra a Covid-19 – através de vacina feita entre a parceria da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca – pode começar até março. De acordo com Nísia Trindade, presidente da Fiocruz, a fundação espera iniciar a produção já em janeiro de 2021 e afirmou que a Anvisa irá acompanhar todo o processo.

Vacina contra Covid: quando será liberada?

A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, trabalha atualmente com dois dos 11 atuais projetos de vacina contra a Covid-19, mas a Fiocruz não informou qual deles vai para a produção no início de 2021.

Uma é a vacina sintética, com base em peptídeos (moléculas) sintéticos do Sars-CoV-2 capazes de induzir a produção de anticorpos e ativar as células T, um tipo de célula de defesa do corpo, contra o coronavírus. A outra vacina, a de subunidades, utiliza pedaços de proteínas capazes de estimular a resposta imune. Essa versão testa diferentes construções da proteína S, que é a que o novo coronavírus usa para infectar as células do paciente. A ideia é que o corpo crie os anticorpos necessários para se defender quando tem contato com essa proteína.

Segundo o Instituto de Tecnologia em Imunibiológicos Bio-Manguinhos, ambas vacinas já passaram por uma primeira etapa de estudos pré-clínicos, com camundongos – e foram seguras para os animais. Agora, os cientistas avaliam a geração de anticorpos e as respostas das células de defesa dos animais, onde a melhor resposta das doses testadas vai para o estudo de desafio – quando cientistas infectam os animais com o vírus e verificam se a vacina ofereceu a proteção esperada. O próximo teste será em hamsters, previsto para novembro e, depois, possivelmente, em macacos.

Vacina de Oxford teve resultado positivo em idosos

Na última semana, a vacina de Oxford, que vem sendo desenvolvida pela Universidade britânica, em parceria com a empresa, AstraZeneca, está gerando uma resposta positiva ne imunização entre idosos e em jovens. Estes dados serão divulgados em breve em revistas científicas.