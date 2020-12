Veja os cuidados ao viajar na pandemia para evitar o contágio de Covid

Mesmo em meio à pandemia do coronavírus, em que uma das principais recomendações é o distanciamento social, muitos brasileiros resolveram viajar neste fim de ano. Aeroportos e rodoviárias têm registrado um fluxo intenso de pessoas e, devido ao contexto, o cuidado deve ser redobrado . Por isso, para ajudar os viajantes, separamos algumas dicas de quais cuidados ao viajar na pandemia.

Como acontece o contágio da Covid-19?

Antes de mais nada, primeiro é necessário entender como acontece a transmissão ou o contágio da Covid-19, que pode se dar de três formas diferentes:

Pequenas gotículas de uma pessoa infectada;

Partículas menores de aerossol;

Transmissão por fômites (objetos capazes de armazenar o vírus e o levar para outro lugar)

Cuidados ao viajar na pandemia: é seguro viajar de avião?

Para entender os riscos de uma contaminação em um avião é preciso saber como funciona a circulação de ar dentro da aeronave. Por isso, o periódico JAMA, da Jamaica, publicou um artigo explicando o sistema de uma aeronave. O ar entra por cima do avião e flui para baixo, em direção às saídas do chão.

Além disso, aeronaves mais modernas possuem um sistema mais sofisticado, que permite a circulação mais rápida do ar. Metade do que entre é fresco, do exterior, e a outra metade é reciclada pelo HEPA. Isso torna o contágio da Covid-19 menos propício, mas ainda assim, não é 100% seguro dizer que a transmissão não pode acontecer por uma particular no ar da aeronave. No entanto, devido o sistema dos aviões, a contaminação mais provável é a por contato direto com pessoas infectadas, por isso, é necessário tomar os seguintes cuidados:

Uso de máscaras faciais, trocadas sempre que ficarem úmidas ou após duas a três horas;

Limitar a bagagem de mão, para que não carregue o vírus para dentro ou para fora do avião;

Manter distanciamento social;

Ativar a ventoinha acima;

Ficar sentado o máximo possível;

Desinfetar as mãos com frequência e assim que tocar em maçanetas, poltronas ou outros ambientes de uso comum, pois estes oferecem mais riscos;

Evitar tocar na boca ou no olho;

Informar à tripulação se não estiver se sentindo bem

Embora não seja regra, as companhias aéreas devem tomar algumas providências para evitar o contágio da Covid-19, como não lotar a aeronave para que seja possível manter o distanciamento de uma poltrona entre um passageiro e outro.

Viagens de ônibus na pandemia

Já para viagens feitas de ônibus, os cuidados devem ser redobrados para evitar o contágio da Covi-19, já que muitos deles não possuem sistema de climatização capaz de limpar o ar. Neste caso, segundo a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) as janelas devem permanecer abertas para a circulação de ar. Além disso, companhias devem:

Tomar medidas para evitar o contato entre os passageiros;

Informar estas medidas aos passageiros, bem como orientá-los sobre os protocolos de segurança;

Manter os ônibus sempre higienizados;

Como as recomendações do órgão se limitam ao âmbito geral, os passageiros também precisam ficar atentos e evitar algumas situações.

Alguns passageiros, ao entrarem no ônibus, retiram a máscara, mas seu uso é recomendado durante todo o percurso. Além disso, dependendo do tempo da viagem, é preciso trocá-la. Outras medidas já citadas, mas que devem sempre ser reforçadas para que não haja contágio da Covid-19 é a higienização constante das mãos, o distanciamento social e o não toque no rosto ou em superfícies.

Dentro do ônibus, um hábito que não pode acontecer é a mudança de poltrona, que se torna recorrente em viagens com assentos livres. Se na poltrona tiver uma ventoinha de ar em cima, ligá-la também pode ajudar.

Riscos no saguão de aeroportos e rodoviárias

Os saguões dos aeroportos e das rodoviárias também podem ser considerados os locais mais arriscados para o contágio da Covid-19 durante uma viagem, por isso o cuidado deve ser redobrado. Mesmo que, via de mão, não seja regra, os aeroportos e as rodoviárias devem adotar algumas medidas para tentar evitar a transmissão, como:

Aferição de temperatura;

Limpeza frequente de ambientes;

Pergunta sobre sintomas, como febre, perda do olfato, calafrios, tosse, falta de ar;

Embarque e despacho de malas sem contato físico;

Distanciamento entre as pessoas nas filas e nas cadeiras;

Controle de fluxo dentro dos ambientes.

Já o cuidado que compete aos passageiros está, além do uso de máscara, o cuidado em manter o distanciamento social, a higienização constante das mãos e, claro, evitar tocar em superfícies sem necessidade.