O fim do ano chegou e, com ele, uma das tradições da televisão brasileira: o especial de Roberto Carlos na Globo. O cantor volta à programação de dezembro com um show repleto de sucessos e participações especiais de artistas da música brasileira. Em 2026, o programa ganhou o título “Roberto Carlos – Saber Viver” e já tem data de exibição confirmada. A gravação aconteceu no Rio de Janeiro, com convidados que dividiram o palco com o Rei.

Quando será o especial de Roberto Carlos na Globo?

O Especial Roberto Carlos na Globo será exibido na quarta-feira, 23 de dezembro, logo após a novela Quem Ama Cuida. A atração faz parte da programação de fim de ano da emissora e antecede o Natal.

O show foi gravado no dia 26 de novembro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A edição deste ano chega à sua 52ª apresentação da tradição de fim de ano, iniciada em 1974.

O especial reúne artistas de diferentes gerações da música brasileira. Entre os convidados confirmados estão Daniel, Iza e Alexandre Pires, que dividem o palco com Roberto Carlos em apresentações especiais ao lado do Rei.

Assistir o Especial de fim de ano na internet

Caso não esteja em casa e prefira assistir pelo seu notebook, tablet ou outro tipo de dispositivo, é só conectar na Globoplay. A exibição do especial de Roberto Carlos pode ser acompanhada em tempo pela aba “Agora na TV” e deve permanecer disponível gratuitamente na plataforma após a transmissão, assim como o show do ano passado.

Para ter acesso a exibição ao vivo ou a apresentação do especial na íntegra mais tarde, será necessário ter uma conta gratuito no streaming. O processo é simples e rápido:

1 – Acesse https://globoplay.globo.com/, clique em “entrar” e depois em “cadastre-se”

2 – Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

3 – Selecione a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”

4 – Por último, aperte o botão “cadastrar”

Depois, para conferir a exibição ao vivo, use seu login e senha para entrar na plataforma, clique na aba “Agora na TV” e espere o especial começar. Para conferir a atração após a exibição ao vivo, pesquise pela apresentação na barra de busca.

Transmissão do especial de fim de ano do Roberto Carlos celular

Para assistir pelo celular, você também pode usar a aba “Agora na TV” da Globoplay. Porém, neste caso é necessário baixar o aplicativo.

1 – Acesse a loja de aplicativos do seu celular e pesquise pela plataforma streaming

2 – Após a instalação, abra o aplicativo e vá em “Cadastre-se de graça”

3 – Você vai informar os mesmos dados de quem faz o cadastro pelo site: nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

4 – Depois é só finalizar o cadastro e pronto, você já terá seu login e senha. Agora é só ir na aba “Agora na TV” no horário do especial de final de ano de Roberto Carlos.