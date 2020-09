Como melhorar seu perfil e conseguir um emprego pelo Linkedin

O LinkedIn é uma das plataformas mais populares para quem é profissional. Muito além de uma rede social, ela possibilita a criação de um networking, ampliação da rede de contatos e a busca por vagas de acordo com o seu perfil. Muitas dicas básicas de como fazer um currículo podem ser igualmente aplicadas no preenchimento das informações da rede, mas a rede social segue uma lógica diferente. Você sabe como conseguir emprego pelo LinkedIn?

Muitas empresas utilizam a rede como ferramenta para recrutar novos funcionários. Porém, a rede difere em muito o currículo tradicional e muitas pessoas podem não saber a melhor maneira de usá-lo. São diversos recursos para os usuários se destacarem, com grande potencial.

O que é o LinkedIn?

Fundada em maio de 2003, a rede já possio mais de 500 milhões de usuários e apresenta características voltadas para os negócios. Portanto, através dele você pode produzir engajamento a partir das conexões, interação com outros usuários. Visa, então, a construção de uma rede de contatos profissionais. Lá você encontra muitos recrutadores, e a análise do perfil online é utilizada para avaliar o currículo e a atuação do candidatos em uma seleção.

Como buscar vagas no LinkedIn?

O LinkedIn é extremamente intuitivo, então não se torna difícil encontrar vagas. Basta:

Acessar a aba “Vagas”

Buscar, através de palavras chave, o cargo/função desejada

E, então, utilizar os filtros da rede

Porém, encontrar uma vaga não é garantia alguma de que você realmente irá consegui-la. Por isso, confira as nossas dicas para aumentar as suas chances otimizando o seu perfil profissional.

Como conseguir emprego pelo LinkedIn?

1. Preencha o seu perfil totalmente

Um dos passos mais básicos para aumentar as suas chances em como conseguir um emprego pelo LinkedIn é preencher o seu perfil totalmente. Muito além de apenas colocar as suas habilidades e experiências, você deve, portanto, otimizar seu perfil para aparecer nos resultados de pesquisa. Assim como a plataforma disponibiliza os diversos campos para serem preenchidos, não deixe as informações importantes fora do seu perfil. Você pode tirar algum tempo para se dedicar completamente a esta tarefa, dando foco principalmente:

Foto;

Cabeçalho;

Resumo;

Experiências e projetos.

Primeiramente, atenção ao selecionar a foto. Ela pode aumentar em até 21 vezes as suas chances de ser visto por outro usuário. Ela garante a sua identidade nesse espaço, e deve ser adequada para sua imagem profissional. Outro detalhe que pode te dar um visual mais profissional é o URL personalizado, recurso oferecido de maneira gratuita. Passa uma melhor imagem para ser compartilhada em outras mídias, como na assinatura de e-mail ou cartão de visita.

Semelhantemente, não se esqueça de acrescentar cursos livres e cursos de idiomas. E aproveite que se trata de uma rede internacional e deixe o seu perfil em outros idiomas, como o inglês.

2. SEO e palavras-chave da área

Já ouviu falar em SEO (Search Engine Optimization)? Trata-se, sobretudo, de uma ferramenta muito conhecida no marketing digital e que também pode ser usada na rede. Assim, irá te ajudar a melhor ranquear o seu currículo para os recrutadores. Ou seja, você deve pesquisar e selecionar as palavras-chave e termos que mais tem relação ao que você busca e ao seu perfil profissional e utilizá-las no seu perfil e nos textos publicados.

3. Resumo e título para o interesse profissional

As primeiras informações que aparecem na sua página pessoal são: resumo e título. Geralmente, caso você não escolha um título o LinkedIn pode usar o seu último cargo e preencher automaticamente. Mas pode não ser o ideal.

Ademais, o seu resumo deve estar de acordo com os seus interesses e experiência profissional. Baseie-se em uma carta de apresentação, de até 2 mil caracteres, mostrando o que você busca e qual é o seu perfil profissional. Lembre-se de utilizar as palavras chave!

4. Conexões

As conexões são ótimas oportunidades para você trabalhar o seu networking de maneira inteligente, com conexões que sejam interessantes para o seu objetivo profissional. Além disso, também busque estar conectado com as pessoas que você já conhece, seja em ambientes profissionais ou acadêmicos. Assim, você pode tanto solicitar recomendações deles no seu perfil, que podem aumentar sua visibilidade (por pessoas que você tenha trabalhado próximo), ou pedir uma indicação.

Lembre-se de seguir as empresas do seu interesse, acompanhando as publicações e vagas de emprego. Você também pode pedir que seus contatos votem em suas comperências, onde você pode listar até 50 habilidades.

5. Seja ativo para conseguir emprego pelo LinkedIn

O LinkedIn é, assim como outras redes, baseado em interações. Então existe um grande estímulo para a troca entre as conexões de pessoas e contatos. Dessa maneira, participe de grupos, siga empresas e influenciadores da sua área, trabalhe seu marketing pessoal e construa a sua reputação. Você pode aproveitar e publicar artigos mais longos, que podem ser anexados ao seu perfil, ajudando a aumentar a sua projeção.

Compartilhar o seu trabalho e avanços também pode ser interessante, podendo trazer bons resultados dependendo da sua área. Anexe links nos campos de experiência e resumo, além de acrescentar um link que leve ao seu portfólio.

Você pode compartilhar artigos, notícias e vídeos. Além disso, participar de grupos, muitas vezes neles são exibidas vagas. Devem ser ligados a área de interesse, participar debatendo assuntos profissionais e aumentar suas chances.

6. E-mail

Bem como pesquisar vagas, o LinkedIn também envia vagas disponíveis para os usuários de acordo com as especificações do perfil por e-mail, como área de atuação e localização. Por isso, fique atento para não perder oportunidades favoráveis.

O que não fazer?

Algumas coisas devem ser evitadas na hora de otimizar e melhorar o seu perfil na rede social. Com efeito, tais práticas podem prejudicar a sua candidatura em vagas através do LinkedIn. Confira:

Envio de mensagens genéricas para as empresas, o ideal é elaborá-las de acordo com o perfil da empresa;

Não pesquisar sobre a empresa;

Foto inadequada – de viagens, por exemplo;

Utilizar expressões gerais, ao invés de ser específico no que você faz e o que você domina;

Publicações de cunho pessoal.

Como pedir recomendações?

Para deixar o seu perfil mais atraente, passar uma imagem de bom profissional, você pode solicitar recomendações de suas conexões. Dessa forma, é importante que sejam pessoas que você já realizou projetos ou trabalhou junto durante algum período – podendo ser professores, chefes ou colegas de trabalho. Para isso, basta seguir passos simples:

No seu perfil, role até a seção Recomendações e clique em Pedir recomendação; No campo a quem você deseja solicitar?, digite o nome da conexão a quem você quer pedir uma recomendação; Selecione o nome; Preencha os campos Relacionamento e Cargo na época, depois clique em avançar; Você pode acrescentar uma mensagem personalizada e clique em “Enviar”.

Como pedir indicações?

Uma forma interessante de conseguir emprego pelo LinkedIn é através das indicações. Você pode soliciar uma indicação para uma vaga caso você tenha uma conexão, de preferência alguém que você realmente conheça, que trabalhe na empresa da vaga em questão. Dessa maneira, quando você for se candidatar aparecerá, provavelmente abaixo do nome da vaga anunciada, o nome da pessoa que pode te indicar e a opção “Solicitar Indicação”. Então, você deve enviar uma mensagem personalizada ao seu contato.

Se você desejar já iniciar a sua busca a partir dos contatos que podem te indicar, basta você acrescentar a opção “na sua rede” como um filtro em vagas.