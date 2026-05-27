Concursos & Empregos

Concurso da Petrobras é retomado com 126 vagas e salários de até R$ 8,2 mil

Vagas são para cargos de níveis médio, técnico e superior na unidade de Araucária, no Paraná.

João Conrado Kneipp jornalistaEscrito por João Conrado Kneipp
Concurso da Petrobras DCI/IA

O concurso público da Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), subsidiária da Petrobras, voltou a seguir normalmente após uma suspensão parcial determinada pela Justiça Federal. O certame oferece 126 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis médio, técnico e superior na unidade de Araucária, no Paraná.

A retomada foi oficializada com a divulgação de um novo cronograma pelo Cebraspe, banca organizadora do concurso.

As datas atualizadas incluem prazos para recursos, divulgação de resultados e etapas de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.

Suspensão atingiu áreas de Engenharia

A paralisação parcial ocorreu após decisão da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro no Mandado de Segurança Cível nº 5031819-84.2026.4.02.5101/RJ. A medida afetou exclusivamente algumas especialidades da área de Engenharia.

Entre as áreas impactadas estavam:

  • Engenharia Ambiental;
  • Engenharia de Equipamentos — Elétrica;
  • Engenharia de Equipamentos — Mecânica;
  • Engenharia de Processamento;
  • Engenharia de Produção;
  • Engenharia de Segurança de Processos;
  • Engenharia de Segurança do Trabalho.

Segundo a organização, o processo judicial segue sob sigilo, e o motivo detalhado da suspensão não foi divulgado oficialmente.

As demais áreas do concurso continuaram válidas durante todo o período de interrupção parcial.

Novo cronograma do concurso da ANSA

Com a retomada do concurso, os candidatos devem ficar atentos às novas datas divulgadas pela banca organizadora.

O cronograma atualizado prevê:

26 e 27 de maio

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  • Prazo para recursos contra questões das provas objetivas;
  • Recursos contra gabaritos preliminares;
  • Contestação do padrão de resposta da prova discursiva.

10 de junho

  • Resultado provisório da heteroidentificação para candidatos negros;
  • Resultado preliminar da análise documental de candidatos indígenas e quilombolas;
  • Resultado provisório da avaliação documental para pessoas com deficiência.

18 de junho

  • Resultado final das provas objetivas;
  • Resultado provisório da prova discursiva.

A divulgação do resultado final do concurso está prevista para o fim de junho de 2026.

Concurso oferece salários de até R$ 8,2 mil

O concurso da ANSA disponibiliza 126 vagas imediatas e cadastro reserva para atuação na unidade da empresa em Araucária (PR).

Os salários iniciais variam conforme o cargo:

  • R$ 4.144,77 para funções de níveis médio e técnico;
  • R$ 8.248,49 para cargos de nível superior.

Os aprovados serão contratados pelo regime CLT.

Mais de 16 mil candidatos participaram da seleção

As provas objetivas e discursivas do concurso foram aplicadas no dia 26 de abril nas cidades de Curitiba, Londrina, Cascavel e Guarapuava, no Paraná.

Segundo informações divulgadas pela organização, mais de 16 mil candidatos participaram da seleção. Apesar da suspensão parcial, o concurso não foi cancelado, apenas teve etapas readequadas após a decisão judicial.

A orientação da banca é para que os participantes acompanhem exclusivamente os comunicados oficiais publicados no Diário Oficial da União e nos canais do Cebraspe.

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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