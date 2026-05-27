Concurso da Petrobras é retomado com 126 vagas e salários de até R$ 8,2 mil
Vagas são para cargos de níveis médio, técnico e superior na unidade de Araucária, no Paraná.
O concurso público da Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), subsidiária da Petrobras, voltou a seguir normalmente após uma suspensão parcial determinada pela Justiça Federal. O certame oferece 126 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis médio, técnico e superior na unidade de Araucária, no Paraná.
A retomada foi oficializada com a divulgação de um novo cronograma pelo Cebraspe, banca organizadora do concurso.
As datas atualizadas incluem prazos para recursos, divulgação de resultados e etapas de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.
Suspensão atingiu áreas de Engenharia
A paralisação parcial ocorreu após decisão da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro no Mandado de Segurança Cível nº 5031819-84.2026.4.02.5101/RJ. A medida afetou exclusivamente algumas especialidades da área de Engenharia.
Entre as áreas impactadas estavam:
- Engenharia Ambiental;
- Engenharia de Equipamentos — Elétrica;
- Engenharia de Equipamentos — Mecânica;
- Engenharia de Processamento;
- Engenharia de Produção;
- Engenharia de Segurança de Processos;
- Engenharia de Segurança do Trabalho.
Segundo a organização, o processo judicial segue sob sigilo, e o motivo detalhado da suspensão não foi divulgado oficialmente.
As demais áreas do concurso continuaram válidas durante todo o período de interrupção parcial.
Novo cronograma do concurso da ANSA
Com a retomada do concurso, os candidatos devem ficar atentos às novas datas divulgadas pela banca organizadora.
O cronograma atualizado prevê:
26 e 27 de maio
- Prazo para recursos contra questões das provas objetivas;
- Recursos contra gabaritos preliminares;
- Contestação do padrão de resposta da prova discursiva.
10 de junho
- Resultado provisório da heteroidentificação para candidatos negros;
- Resultado preliminar da análise documental de candidatos indígenas e quilombolas;
- Resultado provisório da avaliação documental para pessoas com deficiência.
18 de junho
- Resultado final das provas objetivas;
- Resultado provisório da prova discursiva.
A divulgação do resultado final do concurso está prevista para o fim de junho de 2026.
Concurso oferece salários de até R$ 8,2 mil
O concurso da ANSA disponibiliza 126 vagas imediatas e cadastro reserva para atuação na unidade da empresa em Araucária (PR).
Os salários iniciais variam conforme o cargo:
- R$ 4.144,77 para funções de níveis médio e técnico;
- R$ 8.248,49 para cargos de nível superior.
Os aprovados serão contratados pelo regime CLT.
Mais de 16 mil candidatos participaram da seleção
As provas objetivas e discursivas do concurso foram aplicadas no dia 26 de abril nas cidades de Curitiba, Londrina, Cascavel e Guarapuava, no Paraná.
Segundo informações divulgadas pela organização, mais de 16 mil candidatos participaram da seleção. Apesar da suspensão parcial, o concurso não foi cancelado, apenas teve etapas readequadas após a decisão judicial.
A orientação da banca é para que os participantes acompanhem exclusivamente os comunicados oficiais publicados no Diário Oficial da União e nos canais do Cebraspe.