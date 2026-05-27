Concurso Público vai reforçar quadro de segurança no estado de São Paulo - Foto: Secretaria da Segurança Pública/Governo de SP

O período de inscrições começa às 10h do dia 1º de junho e segue até as 23h59 de 15 de julho de 2026, no horário de Brasília.

Concurso PM-SP 2026 abre inscrições em junho para 200 vagas de Oficial; veja salários e requisitos

Concurso PM-SP 2026 abre inscrições em junho para 200 vagas de Oficial; veja salários e requisitos

A Polícia Militar do Estado de São Paulo publicou o edital do novo concurso público para ingresso no cargo de Oficial da corporação. O certame oferece 200 vagas para Cadete PM e terá inscrições abertas entre os dias 1º de junho e 15 de julho de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.

Os candidatos interessados deverão possuir ensino médio completo, além de atender aos demais requisitos previstos no edital, como idade entre 17 e 30 anos. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 200.

Quando abrem as inscrições do concurso PM-SP 2026

O período de inscrições começa às 10h do dia 1º de junho e segue até as 23h59 de 15 de julho de 2026, no horário de Brasília.

Durante o cadastro, o candidato precisará:

preencher os dados pessoais;

escolher o município para realização das provas;

selecionar o idioma da prova de língua estrangeira, entre inglês ou espanhol;

emitir a guia de pagamento da taxa.

O pagamento poderá ser realizado por boleto bancário, Pix ou QR Code. Mesmo com o encerramento das inscrições em julho, o pagamento será aceito até o primeiro dia útil seguinte ao término do prazo oficial.

Quem não tiver acesso à internet poderá utilizar gratuitamente os computadores disponíveis nas unidades do Poupatempo, por meio do serviço Poupatempo Digital.

Isenção e desconto na taxa de inscrição

O edital prevê isenção total da taxa para candidatos que comprovarem ser doadores regulares de sangue, com pelo menos três doações realizadas em um período de 12 meses.

Também haverá redução de 50% para candidatos que:

estejam regularmente matriculados como estudantes;

possuam renda mensal inferior a dois salários mínimos;

ou estejam desempregados.

O prazo para solicitar isenção ou desconto será entre 1º e 5 de junho de 2026.

Já o resultado dos pedidos será divulgado em 10 de junho nos canais oficiais do governo paulista e da banca organizadora.

Salário e carreira de Oficial da PM-SP

O concurso oferece remuneração inicial de R$ 5.460,65 para o cargo de Cadete PM. O valor inclui salário-base, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e adicional de insalubridade.

Após a aprovação, os candidatos ingressam no Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

A formação prepara os futuros oficiais para atividades de comando, gestão operacional e policiamento ostensivo, além de conteúdos voltados à segurança pública, direitos humanos e polícia comunitária.

Requisitos para participar do concurso da PM-SP

Para disputar uma das vagas, o candidato deve:

ser brasileiro;

ter entre 17 e 30 anos;

possuir ensino médio completo;

estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

apresentar aptidão física, mental e psicológica compatível com a função;

possuir conduta social adequada.

Como funciona a progressão na carreira

Após concluir o Curso de Formação, o Cadete PM é promovido ao posto de Aspirante a Oficial. Depois do estágio administrativo-operacional e do período mínimo exigido pela corporação, o policial pode alcançar o posto de Primeiro-Tenente PM.

A carreira de Oficial é uma das principais portas de entrada para cargos de liderança dentro da segurança pública paulista, com possibilidade de crescimento profissional ao longo da trajetória militar.

Concurso PM-SP 2026 abre inscrições em junho para 200 vagas de Oficial; salário inicial passa de R$ 5,4 mil

A Polícia Militar do Estado de São Paulo publicou o edital do novo concurso público para ingresso na carreira de Oficial. O certame oferece 200 vagas para o cargo de Cadete PM e terá inscrições abertas entre os dias 1º de junho e 15 de julho de 2026.

Os interessados deverão realizar o cadastro exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp, banca responsável pela organização da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 200.

Como fazer a inscrição no concurso PM-SP 2026

O período de inscrição começa às 10h do dia 1º de junho e segue até as 23h59 de 15 de julho, no horário de Brasília.

Durante o preenchimento do formulário, o candidato deverá:

informar os dados pessoais;

escolher o município para realização da prova;

selecionar o idioma da avaliação de língua estrangeira, entre inglês e espanhol;

emitir a guia de pagamento da taxa.

O pagamento poderá ser realizado via boleto bancário, Pix ou QR Code até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições.

Candidatos sem acesso à internet poderão utilizar os computadores das unidades do Poupatempo por meio do serviço Poupatempo Digital.

Quem pode pedir isenção ou desconto na taxa

O edital prevê isenção total da taxa para candidatos que comprovarem ser doadores de sangue, com pelo menos três doações realizadas em um período de 12 meses.

Também será possível solicitar redução de 50% no valor da inscrição para quem:

estiver regularmente matriculado como estudante;

tiver renda inferior a dois salários mínimos;

ou estiver desempregado.

O prazo para solicitação dos benefícios será entre os dias 1º e 5 de junho de 2026.

Já o resultado dos pedidos de isenção e redução será divulgado em 10 de junho nos canais oficiais do governo paulista e da banca organizadora.

Salário e carreira de Oficial da PM-SP

O concurso oferece salário inicial de R$ 5.460,65 para o cargo de Cadete PM. O valor inclui vencimento padrão, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e adicional de insalubridade.

Após a aprovação, os candidatos ingressam no Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

Durante a formação, os alunos recebem treinamento voltado para segurança pública, comando operacional, gestão de equipes, direitos humanos e policiamento comunitário.

Requisitos para participar do concurso

Para concorrer às vagas, o candidato deve:

ser brasileiro;

possuir ensino médio completo;

ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos;

apresentar aptidão física e psicológica compatível com a função;

possuir boa conduta social.

A seleção também inclui etapas de exames físicos, avaliações médicas e investigação social.

Como funciona a progressão na carreira

Após concluir o Curso de Formação, o Cadete PM é promovido ao posto de Aspirante a Oficial. Depois do estágio administrativo-operacional e do período mínimo exigido pela corporação, o policial poderá alcançar o posto de Primeiro-Tenente PM.

A carreira de Oficial da PM-SP é considerada uma das principais portas de entrada para funções de liderança dentro da segurança pública paulista, com possibilidade de crescimento profissional ao longo da trajetória militar.