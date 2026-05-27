Concurso Sefaz SP: edital para 60 vagas avança após formação de comissão
Salário inicial é de R$ 6.058,51
O concurso Sefaz SP deu um novo passo rumo à publicação do edital. A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo oficializou nesta quarta-feira (27) a criação da comissão especial responsável por organizar o certame para o cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas.
A seleção já havia sido autorizada pelo governo paulista e prevê a abertura de 60 vagas para candidatos com nível superior completo em qualquer área.
O que é o concurso Sefaz SP?
O concurso Sefaz SP é a seleção pública realizada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para contratação de servidores efetivos. Os aprovados atuarão em atividades ligadas ao planejamento orçamentário, controle fiscal, execução financeira e gestão das contas públicas estaduais.
O cargo ofertado será o de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas (APOFP), carreira considerada estratégica dentro da administração estadual.
Os profissionais serão contratados pelo regime estatutário, que garante estabilidade no serviço público.
Quantas vagas terá o concurso Sefaz SP?
O governo estadual autorizou a oferta de 60 vagas para a carreira de analista. A função exige diploma de ensino superior em qualquer área de formação.
Atualmente, o salário inicial é de R$ 6.058,51, podendo ultrapassar R$ 18 mil ao longo da carreira, conforme progressão funcional e benefícios previstos.
Quando sai o edital do concurso Sefaz SP?
Ainda não existe uma data oficial para publicação do edital, mas a expectativa é de que o documento seja divulgado no segundo semestre de 2026.
Com a comissão formada, os próximos passos incluem:
- escolha da banca organizadora;
- elaboração do edital;
- definição do cronograma;
- abertura das inscrições;
- divulgação das provas.
A comissão também ficará responsável por acompanhar recursos dos candidatos e auxiliar na contratação da empresa organizadora do concurso.
Último concurso Sefaz SP aconteceu em 2013
A última seleção para analista da Sefaz SP ocorreu em 2013 e foi organizada pela Fundação Vunesp. Na época, foram abertas 257 vagas.
O processo seletivo contou com:
- provas objetivas;
- análise de títulos;
- curso de formação.
As avaliações cobraram disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Estatística, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Economia, Contabilidade e Planejamento Governamental.
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