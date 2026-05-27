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Concurso Sefaz SP: edital para 60 vagas avança após formação de comissão

Salário inicial é de R$ 6.058,51

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
concurso Sefaz SP Veja os detalhes do concurso Sefaz SP e saiba como se preparar - Getty

O concurso Sefaz SP deu um novo passo rumo à publicação do edital. A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo oficializou nesta quarta-feira (27) a criação da comissão especial responsável por organizar o certame para o cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas.

A seleção já havia sido autorizada pelo governo paulista e prevê a abertura de 60 vagas para candidatos com nível superior completo em qualquer área.

O que é o concurso Sefaz SP?

O concurso Sefaz SP é a seleção pública realizada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para contratação de servidores efetivos. Os aprovados atuarão em atividades ligadas ao planejamento orçamentário, controle fiscal, execução financeira e gestão das contas públicas estaduais.

O cargo ofertado será o de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas (APOFP), carreira considerada estratégica dentro da administração estadual.

Os profissionais serão contratados pelo regime estatutário, que garante estabilidade no serviço público.

Quantas vagas terá o concurso Sefaz SP?

O governo estadual autorizou a oferta de 60 vagas para a carreira de analista. A função exige diploma de ensino superior em qualquer área de formação.

Atualmente, o salário inicial é de R$ 6.058,51, podendo ultrapassar R$ 18 mil ao longo da carreira, conforme progressão funcional e benefícios previstos.

Quando sai o edital do concurso Sefaz SP?

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Ainda não existe uma data oficial para publicação do edital, mas a expectativa é de que o documento seja divulgado no segundo semestre de 2026.

Com a comissão formada, os próximos passos incluem:

  • escolha da banca organizadora;
  • elaboração do edital;
  • definição do cronograma;
  • abertura das inscrições;
  • divulgação das provas.

A comissão também ficará responsável por acompanhar recursos dos candidatos e auxiliar na contratação da empresa organizadora do concurso.

Último concurso Sefaz SP aconteceu em 2013

A última seleção para analista da Sefaz SP ocorreu em 2013 e foi organizada pela Fundação Vunesp. Na época, foram abertas 257 vagas.

O processo seletivo contou com:

  • provas objetivas;
  • análise de títulos;
  • curso de formação.

As avaliações cobraram disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática Financeira, Estatística, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Economia, Contabilidade e Planejamento Governamental.

Acompanhe o DCI.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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