A astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Por isso, muitas pessoas levam a sério essa área e acabam se tornando profissionais desse ramo. Então, se você é uma delas, conheça alguns cursos de astrologia online para começar os seus estudos hoje mesmo.

Porém, é necessário ter qualificação para lidar com esse assunto, pois o mercado de trabalho exige. Por isso, descubra o que faz esse profissional e como se tornar um. Além disso, confira onde é possível se profissionalizar.

Cursos de astrologia online: o que você irá estudar?

Nos cursos de astrologia online você aprenderá astrologia, mecânica e noções de astronomia. Além disso, o aluno poderá interpretar mapas astrais, conhecerá os trânsitos astrológicos e sobre os aspectos psicológicos dos seres humanos.

Ao final do curso, é possível fazer previsões e apresentar tendências. Porém, essa área requer pelo menos o ensino médio e uma série de cursos profissionalizantes. A carga horária varia entre 200 e 400 horas e assim qualquer um estará apto a atuar em astrologia médica, astrologia de negócios e astropsicologia.

Vale salientar que existem órgãos específicos e associações de astrólogos, no entanto não é necessário estar associado a nenhum deles. Basta se qualificar e realizar cursos livres como complemento dos seus conhecimentos que foram adquiridos.

Geralmente cada um dos cursos de astrologia online possuem suas grades curriculares independentes e um cronograma de aulas. A medida que o aluno for se aprofundando, ele poderá aplicar nos seus trabalhos.

Em relação aos preços dos cursos de astrologia online, os valores podem variar entre R$ 300 e R$ 350 mensalmente. Caso você não queira aplicar os conhecimentos na prática, poderá utilizar tudo o que foi aprendido como uma ferramenta de autoconhecimento. Mas caso queira trabalhar nessa área, poderá cobrar até R$ 300 por sessão.

Melhores cursos de astrologia online

Agora que você já sabe o que faz um astrólogo e como se tornar um, descubra os principais cursos de astrologia online para expandir os seus conhecimentos. Sem dúvidas você encontrará um local que atenda às suas necessidades.

Gaia Escola de Astrologia

A escola Gaia oferece um curso completo de astrologia e totalmente digital. A formação ocorre em blocos, que vão desde o módulo básico, ao intermediário e avançado.

Ou seja, à medida que for avançado, é possível aprender os fundamentos básicos, de interpretação e previsão, saber mais sobre mitologia e astrologia, além de astronomia básica. Você também saberá mais sobre revolução solar e magia astrológica.

O aluno ainda poderá realizar cursos livres de aperfeiçoamento e especializações. Aliás, as oficinas são todas online.

Regulus – Instituto Paulista de Astrologia

Outra opção de cursos de astrologia online é a plataforma da Regulus. Através dela é possível realizar um curso de formação, participar de workshops com outros profissionais e ainda realizar atendimentos.

Instituto Paulista de Astrologia

Esse é um dos cursos pioneiros no Brasil e com reconhecimento internacional e no Brasil. Ele oferece o ensino básico e intermediário, além de serviços de astrologia, para que leigos possam se aprofundar nessa área.

Udemy

A Udemy é uma plataforma virtual que oferece uma série de cursos virtuais. Mas o que você não sabia é que ele atua na formação complementar de astrólogos, oferecendo cursos de astrologia online.

Ou seja, o estudante terá noção sobre astrologia, conhecerá mais sobre a interferência dos astros, entre outros assuntos. Porém, vale salientar que os cursos não são aprofundados.

Personare – um dos cursos de astrologia online

Já o Personare oferece um curso básico para você estudar sobre esse assunto. Através dele você saberá interpretar corretamente um mapa astral, conhecer as principais características de cada signo, além de desvendar as posições dos planetas nesse mapa

O curso oferece certificado de participação e materiais para o aluno estudar, de forma detalhada, e por um preço acessível. Aliás, essa modalidade é perfeita para quem não tem tempo de ir à uma escola presencial, mas quer otimizar os seus conhecimentos na área.

Certamente você irá se identificar com um desses cursos de astrologia online e poderá aprender muito com eles. E por falar nisso, conheça 9 perfis no Instagram que falam sobre signos.