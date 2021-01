Enem 2020: veja como se programar para não chegar atrasado na prova

O primeiro dia de provas impressas do Enem é neste domingo (17), com os exames de ciências humanas, códigos e linguagens, além da redação. Os candidatos devem se prepara bem antes de comparecer ao local do exame. Entre algumas coisas, é importante ficar calmo e se concentrar. Mas também é necessário se programar para evitar atrasos e não chegar depois que os portões se fecharem. Pois caso aconteça, o candidato não poderá fazer a prova. Confira algumas dicas para chegar na hora certa.

Evite atrasos no Enem, veja as datas e horários

É necessário que o candidato saiba os horários de abertura e fechamento dos portões, assim como de início e termino da prova. O primeiro dia de prova acontece 17 de janeiro e o segundo 24.

Abertura dos portões 11h30

Fechamento dos portões: 13h*

Início das provas: 13h30

Término das provas 1º dia: 19h

Término das provas 2º dia: 18h30

Neste ano, os portões vão abrir meia hora mais cedo, então é possível chegar ao local de prova a partir das 11h30, horário de Brasília.

Local de prova

Para evitar atrasos no Enem, o candidato deve saber onde irá realizar a prova para calcular seu trajeto e saber a hora certa de sair de casa. Veja os passo para checar:

Acesse a Página do Participante

Faça o login pela sua conta no Gov.Br

Clique em “Aplicação”

Clique em “Local de Prova”

Após isso, um personagem interativo da Página do Participante, te enviará um botão com o escrito “Local de Prova”.

Além disso, para saber o trajeto que você deve percorrer, existem aplicativos de GPS para calcular a rota, seja de carro, a pé ou transporte público. Algumas ferramentas são: Google Maps, Waze, Moovit.

É recomendável também ir ao local de prova antes do dia para saber como chegar com mais clareza. Lembre-se que nos finais de semana, os horários de ônibus, trens e metros podem ser reduzidos ou modificados. Então, se programe com antecedência.