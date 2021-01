Enem 2021: o que levar no dia da prova?

Por conta da pandemia do coronavírus, o Enem 2020 foi adiado, e agora, acontece nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Também por conta do vírus, o Exame Nacional do Ensino Médio acontecerá pela primeira vez em formato digital nos dias 31 e 7 de fevereiro, em caráter piloto para mais de 96 mil candidatos em 99 municípios, que optaram pela avaliação online.

Apesar de online, as provas não poderão ser feitas em casa, e os candidatos terão que se deslocar até o local de avaliação informado pelo Inep, portando documentação com foto e caneta esferográfica preta para a realização da redação.

Com a aproximação da prova, cresce as dúvidas de candidatos acerca do que é permitido ou não na hora da avaliação, além de quais medidas de biossegurança serão adotadas para os candidatos.

Medidas de segurança para a prova presencial

O uso de máscara é obrigatório, e o candidato deve permanecer com o acessório durante todo o período e local de avaliação. A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, e só poderá ser retirada para se alimentar e beber água.

As salas de avaliação contarão com álcool em gel para uso coletivo, mas também os candidatos e funcionários também podem levar o próprio produto desde que não tenham rótulos e em recipientes transparentes.

As mãos devem ser higienizadas ao entrar e sair do local de avaliação, o que inclui idas ao banheiro durante o exame.

A fim de evitar aglomerações, o número de locais de aplicação de provas foi ampliado pelo Inep e a recomendação é de que cada sala tenha menos de 50% de sua capacidade total de estudantes.

Todas as janelas do ambiente ficarão abertas e não será permitido o uso de ventiladores ou ar condicionado.

Quais documentos levar na prova do Enem 2021

É indispensável que o candidato esteja portando um documento de identificação com foto, como RG ou CNH. A versão digital da cédula não será considerada e candidatos sem o documento serão impedidos de realizar a prova. Para a realizar o exame, é necessário que o candidato tenha pelo menos uma caneta esferográfica de tinta preta, com tubo obrigatoriamente transparente.

Água e alimentos em recipientes plásticos, saquinhos de armazenamento transparente ou embalagens industriais também são permitidos devido ao longo tempo de duração da avaliação. Celulares são permitidos, no entanto, devem ser desligados e armazenados em envelopes especiais durante o período de prova.

Saiba o que levar no dia da prova do Enem 2021.

O que não é permitido levar no dia da prova do Enem

Folhas ou blocos de notas para rascunhos não devem ser utilizados. Bonés, acessórios de uso na cabeça, fones de ouvido e molho de chaves também não podem entrar na sala de provas. Materiais como lápis, lapiseira borracha e canetas cujo material não seja transparente ou sem rótulos também ficam do lado de fora da sala.

Equipamentos eletrônicos como calculadoras, tabletes, relógios, agendas e outros receptores de mensagem e informações também não podem entrar na sala de avaliação, assim como livros, manuais e armas de qualquer espécie.

Segunda chance para candidatos com COVID-19

O Inep criou um estratégia inédita para que candidatos infectados pela COVID-19 tenham a oportunidade de fazer a prova posteriormente. Para realizar a prova em uma nova data, o candidato deve informar o Inep sobre o teste positivo até um dia antes da aplicação do exame.

Caso o diagnóstico positivo ocorra no dia da prova, o candidato deverá entrar em contato através do telefone 0800 61 61 61, além de anexar o boletim médico na Página do Participante.