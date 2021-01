Guia Enem 2020: tudo o que você precisa saber sobre o exame

No próximo domingo (17) acontece o primeiro dia de prova do enem 2020. Neste final de semana, será aplicado o exame impresso com as questões sobre linguagens e códigos, ciências humanas, além de fazer uma redação dissertativa.

O segundo dia de provas impressas será dia 24 de janeiro. Já o exame digital acontece nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Além disso, haverá uma reposição no final de fevereiro para aqueles que não puderem comparecer nas primeiras aplicações do exame.

Qual a data e horário das provas

Provas impressas/presencial 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura)

Resultados: a partir de 29 de março

Fechamento dos portões: 13h*

Início das provas: 13h30

Término das provas 1º dia: 19h

Término das provas 2º dia: 18h30

*Horário de Brasília.

Como consultar o local de prova do Enem 2020?

Acesse a Página do Participante

Faça o login pela sua conta no Gov.Br

Clique em “Aplicação”

Clique em “Local de Prova”

Após isso, um personagem interativo da Página do Participante, te enviará um botão com o escrito “Local de Prova”

Que horas os portões abrem e fecham?

Excepcionalmente este ano, os portões vão abrir as 11h30 e serão fechados às 13h. O candidato que chegar depois deste horário não poderá entrar para fazer a prova. Por isso, é importante ficar atento.

Para isso, é importante se planejar antes de sair de casa e ver quanto tempo demora até chegar ao local de prova, sempre lembrando que no dia o transito pode estar mais pesado. Aplicativos de GPS, como google maps ou waze podem traçar um trajeto para que as pessoas não se atrasem e cheguem na hora certa.

Se for um lugar desconhecido, é recomendável fazer o caminho pelo menos uma vez antes da prova.

COVID-19

Aqueles que forem fazer o exame de forma impressa e presencial devem seguir os protocolos de segurança para evitar a contaminação por COVID-19. As medidas incluem:

Uso de mascaras obrigatório

Distanciamento entre carteiras e filas para entrar nos locais

Higienização com álcool em gel nas salas

As mãos devem ser higienizadas ao entrar e sair do local de avaliação, o que inclui idas ao banheiro durante o exame.

Recomenda-se que cada sala tenha apenas 50% da capacidade de alunos fazendo a prova

Todas as janelas do ambiente devem ficar abertas e não será permitido o uso de ventiladores ou ar condicionado.

Guia Enem 2020: O que levar no dia da prova?

O candidato deve estar portando um documento de identificação com foto, como RG ou CNH. O estudante também deve levar uma caneta esferográfica de tinta preta, com tubo obrigatoriamente transparente para fazer a prova.

Água e alimentos em recipientes plásticos, saquinhos de armazenamento transparente ou embalagens industriais também são permitidos devido ao longo tempo de duração da avaliação.

É possível levar o celular, mas ele deve se manter desligado durante a realização do exame.

Guia Enem 2020: O que não é permitido levar?

Folhas ou blocos de notas para rascunhos não são permitidos. Equipamentos eletrônicos como calculadoras, tabletes, relógios, agendas e outros receptores de mensagem e informações também não podem entrar na sala de avaliação, assim como livros, manuais e armas de qualquer espécie.

Materiais como lápis, lapiseira borracha e canetas cujo material não seja transparente ou sem rótulos também ficam do lado de fora da sala.

Além disso, bonés, acessórios de uso na cabeça, fones de ouvido e molho de chaves também não podem entrar na sala de provas.

Reposição de provas enem 2020?

O Inep criou um estratégia inédita para que candidatos infectados pela COVID-19 tenham a oportunidade de fazer a prova posteriormente. Para realizar a prova em uma nova data, o candidato deve informar o Inep sobre o teste positivo até um dia antes da aplicação do exame.

Caso o diagnóstico positivo ocorra no dia da prova, o candidato deverá entrar em contato através do telefone 0800 61 61 61, além de anexar o boletim médico na Página do Participante.