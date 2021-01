Guia Enem 2020: veja como consultar os locais e datas da prova

Todos sabem que, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2020 foi adiado para janeiro de 2021. Os estudantes que pretendem fazer as provas presencialmente podem conferir, a partir desta terça-feira (05), o local da realização das provas. Foram confirmadas mais de 5 milhões de inscrições para o exame.

Como consultar o local de prova do Enem 2020?

Acesse a Página do Participante

Faça o login pela sua conta no Gov.Br

Clique em “Aplicação”

Clique em “Local de Prova”

Após isso, um personagem interativo da Página do Participante, te enviará um botão com o escrito “Local de Prova”

Além do local de onde será a prova, o participante pode obter mais informações básicas como dia e horário do exame.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quando será a prova do Enem 2020?

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, deu duas opções para os estudantes fazerem a prova do Enem 2020: presencial e digital.

As duas versões, serão formadas por 180 questões objetivas, sendo 45 para Linguagens e Códigos, 45 de Ciências Humanas, 45 de Ciências da Natureza, 45 de Matemática e uma redação (manuscrita). Além disso, do total de participantes confirmados, 83% foram isentos da taxa de inscrição.

Veja o calendário completo das datas:

Provas impressas/presencial 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura)

Resultados: a partir de 29 de março

Enem 2020 e a Covid-19

Os 5,7 milhões de inscritos que optaram por realizar a prova impressa do Enem 2020 tem que seguir alguns protocolos de biossegurança por conta da Covid-19. O uso de máscaras é obrigatório durante toda a prova. Os locais de realização da prova também estarão atentos ao distanciamento social das mesas e cadeiras, mesmo como em filas para entrar nos locais.

Veja como funciona o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem

A higienização será redobrada com o álcool em gel que deverá ter em cada sala onde será realizada a prova.

Fiquei doente no dia da prova, o que devo fazer?

Quem apresentar sintomas de Covid-19 ou de outra doença infectocontagiosas nos dias de realização do Enem 2020, deve registrar o ocorrido na Página do Participante e entrar em contato com a central de atendimento do Inep pelo telefone 0800 616161.

Feito isso, será analisado um laudo que será disponibilizada a aprovação ou reprovação na Página do Participante. Caso aprovado, o inscrito poderá participar da reaplicação das provas em 23 e 24 de fevereiro de 2021.