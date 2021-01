Memes do Enem e o ‘povo de humanas’; veja os melhores

A vida do ‘povo de humanas’ não foi fácil neste domingo (24), com o segundo dia de Enem. No Twitter prevaleceram as hashtags #BomEnem e #Enem2020, já que a prova não aconteceu no ano passado por causa da pandemia da Covid-19. Os candidatos tiveram os exames de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias e o assunto resultou em muitos memes nas redes sociais.

Memes com a prova de exatas do Enem

Antes mesmo do horário da prova que acontece em escolas e universidades, os memes já tomavam conta das redes sociais, principalmente no Twitter.

As provas fizeram os candidatos ‘tremerem na base’, já que foge da zona de conforto, já que essas pessoas são boas nas matérias de humanas. Hoje, eles tiveram que responder 45 questões de matemática e 45 de Ciências da Natureza: Biologia, Química e Física.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Várias pessoas já lamentaram antes mesmo de realizar a prova, prevendo que iriam “apanhar” das questões de exatas. Para descontrair antes de ir para a segunda etapa do exame, os candidatos compartilharam os memes no Twitter, tirando sarro da situação.

Confira algumas das publicações com memes do Enem:

#Enem2020

Meu Meme de Hoje, me preparando pra apanhar deles…

Bom Enem pra vocês. pic.twitter.com/kD5A9DFMzb — HENRIQUE #forçaSDV (@henriquecirilo4) January 24, 2021

Eu que sou de humanas indo fazer a prova de exatas #Enem2020 pic.twitter.com/BecBBJE4G9 — Diego Freitas (@DFreitas200) January 24, 2021

Eu levando meu conhecimento de exatas pra prova #Enem2020 pic.twitter.com/opHUrh9cbv — Gustavo ❁ (@Gu_SoaresMurilo) January 24, 2021

Eu hj esperando as respostas caírem do céu

Bom Enem galera✨✨✨#Enem2020 pic.twitter.com/nsCWjes268 — CooperBazinga (@CooperBazinga1) January 24, 2021

– Vai na fé, você irá passar

– Eu terminando a prova do Enem hoje

Bom Enem #enem2020 pic.twitter.com/vjG3s9uQAV — emmyly🤎 (@emmylykananda) January 24, 2021

bom dia principalmente pra nós estudantes de humanas que temos um dragão chamado segundo dia do enem para matar #Enem2020 pic.twitter.com/Wt5N2s1JK3 — Vini (@Viniwidestdream) January 24, 2021

Por falta de documentação, candidatos são desclassificados

Da mesma forma que candidatos foram desclassificados no último domingo (17), hoje, algumas pessoas também acabaram impedidas de entrar para realizar o segundo dia de provas do Enem. São vários os candidatos que já até vraram memes por não consegur fazer as provas do Enem.

Segundo a reportagem do UOL, duas estudantes, uma que preferiu não revelar a identidade e Graziela Paiva, de 18 anos, que deseja cursar ciências sociais, foram eliminadas e impedidas de fazer o exame neste segundo dia.

Abaladas, elas deixaram a PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), chorando. De acordo com Graziela, ela acabou esquecendo seu documento de identificação, o que é exigido para poder entrar na sala e fazer as provas.

Já Gustavo Henrique, de 18 anos, foi impedido de entrar porque os fiscais recusaram seu documento de identidade. “Por causa da pandemia, eu estava sem documento. Eu não consegui tirar minha identidade. Ela está autenticada pelo cartório. Eu a usei no primeiro dia, mas hoje não aceitaram”, explicou o estudante.

Ele afirmou que não teve como levar a original. “Eu achei que não ia ter problema justamente por ter usado ele na semana passada. Agora vou entrar no site e explicar o que aconteceu para pedir para fazer a prova em outro dia”, contou ainda, mas de acordo com as normas, somente é aceito o documento original, ou seja, não é aceito cópias, mesmo que autenticadas.