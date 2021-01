Perdeu a prova? veja como justificar ausência no Enem 2020

O primeiro dia de provas do Enem, que acontece neste domingo (17) em todo o Brasil, é um dos assuntos do momento. O exame que precisou ser adiado em virtude da pandemia da Covid-19, teve início às 13h30 e acontece até às 19h. Mas como em todos os anos, milhares de estudantes acabam optando pela ausência em cima da hora. A seguir, veja como justificar ausência Enem 2020.

Não por menos, desta vez o agravante do novo coronavírus no país influenciou a decisão das famílias brasileiras. Por isso, a prova também terá formado digital pela primeira vez na história para 96 mil inscritos. Os exames do Enem 2020 serão aplicados nos dias 31 de janeiro e 7 fevereiro.

Mas quem se inscreveu para os exames presenciais, que acontecem hoje e no próximo domingo (24), e por algum motivo não puder comparecer, terá como justificar a ausência na prova. Veja abaixo como realizá-lo.

Como justificar ausência no Enem 2020?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As justificativas de ausência do Enem 2020 são destinadas aos participantes que tiveram a isenção concedida na prova anterior, mas não puderam comparecer aos dois de provas e desejam a gratuidade da taxa do Enem do ano seguinte. Ou seja, para abonar a taxa de inscrição do próximo Enem, neste caso o de 2021, será preciso justificar a ausência.

Entre na página do participante na área de isenção

Selecione a opção isenção

Responda ao desafio das figuras

Informe seu CPF e sua data de nascimento

Clique em iniciar solicitação de isenção

Tive Covid e faltei no Enem 2020: o que fazer?

Segundo informações do Inep, uma reaplicação da prova do Enem 2020 será realizada em fevereiro àqueles que comprovarem que foram diagnosticados com Covid-19 ou com suspeita. O órgão federal afirmou que os candidatos com laudos médicos deverão enviar suas justificativas de ausência entre os dias 25 e 29 de janeiro através da “Página do Participante” no site da instituição. Leia o comunicado do Inep:

“Participantes que tiveram sintomas ou diagnóstico de COVID-19 na véspera ou no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, realizado neste domingo, 17 de janeiro, poderão apresentar exames e laudos médicos que comprovem a condição. A Página do Participante receberá os pedidos de reaplicação entre 25 e 29 de janeiro. Os inscritos que tiverem a solicitação aprovada farão as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro. O mesmo vale para outras doenças infectocontagiosas previstas no edital do Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recebeu os primeiros pedidos e comprovantes da condição entre 11 e 16 de janeiro. Neste sábado, às 12h (horário de Brasília), o sistema foi fechado para que os pedidos fossem avaliados e os participantes recebessem a resposta antes da aplicação. Para a análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá inserir, obrigatoriamente, no momento da solicitação, documento legível que comprove a doença. Na documentação, deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento. O documento deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB.