Redação do Enem: saiba tudo para desenvolver um bom texto

Uma boa redação do Enem pode ser um grande diferencial para o seu ingresso acadêmico. Com ele, você tem a oportunidade de entrar em uma das melhores universidades do país. Ao mesmo tempo, a nota da redação possui um grande peso na avaliação final, e seu texto merece atenção. Entretanto, diferente de outros vestibulares, o Enem possui suas peculiaridades.

O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado em 1998 e suas notas podem ser utilizadas no Programa Universidade para Todos (ProUni), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Em contrapartida, apesar da grande apreensão dos estudantes ao realizá-lo, é uma prova que desafia a resistência. São muitas horas de realização e por isso a otimização de tempo é sempre bem aceita. Além disso, sua redação é o primeiro critério usado para desempate nos processos seletivos.

Dessa maneira, construir um bom texto requer uma bagagem sólida de conhecimentos. Portanto, é necessário desenvolver uma ideia e ter um posicionamento crítico sobre ela. Confira nossas dicas:

Antes da prova

Em suma, uma redação nota 1.000 começa muito antes da prova. O que constrói uma boa argumentação, então, é a preparação e uma boa base de repertório, além de uma leitura e interpretação atenta. Confira:

Estude redação

O gênero textual solicitado pela prova é a dissertação-argumentativa em prosa. Em outras palavras, você constrói uma tese inicial e deve defendê-la, com o fim de convencer o leitor. Por isso, os argumentos devem ser consistentes e bem amarrados com uma boa proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Assim como você se prepara para outras matérias, a redação é algo que precisa ser praticada. Nesse sentido, você pode praticar consultando os cadernos de provas dos anos anteriores e elaborar seu texto de acordo com a proposta.

Temas dos anos anteriores

2019 – Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018 – Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017 – Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016 (2ª aplicação) – Caminhos para combater o racismo no Brasil

2016 (1ª aplicação) – Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015 – A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2014 – Publicidade infantil em questão no Brasil

2013 – Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

2012 – Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI

2011 – Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado

2010 – O trabalho na construção da dignidade humana

2009 – O indivíduo frente à ética nacional

2008 – Como preservar a floresta Amazônica: suspender imediatamente o desmatamento; dar incentivo financeiros a proprietários que deixarem de desmatar; ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar

2007 – O desafio de se conviver com as diferenças

2006 – O poder de transformação da leitura

2005 – O trabalho infantil na sociedade Brasileira

2004 – Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação

2003 – A violência na sociedade Brasileira: como mudar as regras desse jogo

2002 – O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita?

2001 – Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em conflito?

2000 – Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional

1999 – Cidadania e participação social

1998 – Viver e aprender

Esteja atento ao mundo

Antes de tudo, o Enem é uma prova que lida muito com atualidades. Tanto para responder as questões objetivas quanto para a redação, estar atento aos acontecimentos do mundo podem trazer um bom desempenho.

Aproveite a diversão e aprenda

Se você pensa que assistir a um filme, escutar uma música ou ler algum livro não pode te ajudar na redação, é aí que você se engana. Não é preciso apenas citar frases de grandes filósofos na sua redação, mas você pode fazer boas argumentações citando músicas pop ou filmes da Marvel. Assim, você também cria um repertório cultural interessante, basta praticar para saber fazer a articulação certa dentro da sua tese. Não acredita? Assista:

Entenda as competências avaliadas

Durante a prova

1. Leitura cuidadosa

Primeiramente, assim que a prova começar você deve conferir o tema. Nesse meio tempo, enquanto você lê as questões objetivas você consegue amadurecer suas ideias para o texto.

Quando você começar a focar na redação do Enem, entenda qual é o tema e leia com atenção todos os textos de apoio. Dessa maneira, você pode aproveitar e realizar uma leitura ativa, destacando pontos e anotando ideias durante o processo. A coletânia pode te ajudar se você não domina o tema exigido, e deve servir como fonte de informação.

2. Leia as questões da prova

Lendo as questões objetivas da prova, você pode conseguir alguma informação que te ajude a desenvolver o tema da redação do Enem. Assim, você pode utilizar nos argumentos como uma aluzão histórica, por exemplo.

3. Escolha uma tese e faça um projeto

Todas as ideias que você teve no decorrer da prova devem ser anotadas para você poder definir a sua tese. Dessa forma, é importante escolher qual vai ser a sua abordagem e quais argumentos utilizará para defender sua tese. Mas antes de partir para a escrita do texto, é importante você fazer um pequeno planejamento. Igualmente, isso irá poupar tempo e tornará o texto mais objetivo. Dessa maneira, faça um simples escopo que pode ser dividido em pontos, como:

Introdução (apresentação do tema);

Argumento 1;

Argumento 2;

Conclusão/Proposta de intervenção.

Dentro desse exemplo, é possível pré-estabelecer todas as suas principais ideias com as palavras-chaves dentro de cada um dos itens, e assim conseguir manter o texto mais organizado já na primeira versão, além de não esquecer o que você deseja mencionar.

Da mesma forma, é importante você abordar um tema que você domine para a sua tese. Além disso, existem diferentes maneiras de você organizar o seu texto e ele continuar completo. Muitos profissionais defendem que não é o ideal utilizar modelos e estruturas prontas no seu texto, mas é importante planejá-lo de maneira que as ideias permaneçam organizadas.

Também é interessante mostrar ideias favoráveis e contrárias à sua opinião, sempre mantendo firme a persuasão. Isso demonstra, portanto, clareza e imparcialidade sobre o assunto abordado,

A proposta de intervenção para o problema apresentado é um grande elemento da sua redação do Enem. Não basta apenas concluir, mas apresentar soluções viáveis que respeitem os direitos humanos. Ela deve estar detalhada e apresentar conexões com os argumentos desenvolvidos.

4. Primeira versão

O conteúdo, neste momento, é o mais importante e merece a sua atenção. Assim, organize os argumentos da melhor forma para que as ideias façam sentido e estejam interligados. Ou seja, seguir a dica anterior pode ser um grande facilitador.

5. Revisão

Os critérios de avaliação da redação do Enem também incluem a gramática, por isso encontre os erros e corrija-os. Igualmente, caso tenha dúvidas sobre a grafia de alguma palavra, o mais indicado é substituí-la.

6. Passar a limpo

Enfim, quando concluir o seu texto com todas as correções e for passar a limpo, o ideal é respeitar o limite das linhas e não colocar informações fora da área de correção.

O que não fazer na redação do Enem

Assim como existem coisas que devem ser feitas na redação, existem coisas que precisam ser evitadas. Apesar de algumas parecerem óbvias, muitos estudantes cometem erros que podem comprometer o seu texto. Por isso, evite:

Generalizações: elas demonstram falta de reflexão sobre o assunto;

Uso de voz passiva: as inversões na ordem dos elementos da sua oração podem gerar ambiguidades, por isso deve-se priorizar o texto claro e direto.

Redundância/pleonasmo: não repita a mesma informação ou argumento ao longo do texto;

Exageros;

Frases longas: podem dificultar a compreensão e deixar o texto menos claro, portanto, pontue as frases bem;

Citações: exagerar pode demonstrar que você não possui ideias próprias;

Regionalismos.

Por fim, as principais redações nota 1.000 do Enem saem do previsível, fogem dos clichês e relacionam outras áreas do conhecimento. Portanto, uma boa redação vai muito além do tempo dedicado em uma prova.