Saiba quando será a prova do Enem 2020 em todo o país

Com a pandemia do novo coronavírus, o ano foi incerto para muitos estudantes. Além das aulas virtuais, o sistema de educação e ensino foi afetado diretamente pela crise sanitária mundial. O Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2020 foi uma das pautas que saíram prejudicadas pela Covid-19 no Brasil. Pela primeira vez, o candidato pode escolher de qual maneira iria fazer a prova, presencial ou online.

Que dia é a prova do Enem 2020?

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que as provas do serão aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021 para cerca de 5,7 milhões de inscritos. O resultado só sairá no final de março.

Após a inscrição e confirmação do pagamento, as próximas etapas de realização do Enem por completo funcionam da seguinte forma: prova impressa, prova digital, divulgação do gabarito e resultado.

Veja o cronograma com datas do Enem 2020:

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura)

Resultados: a partir de 29 de março

Em julho deste ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou as datas do Enem 2020. Segundo Alexandre Lopes, presidente do Inep, as datas foram decididas em conjunto com os secretários de educação, universidades e órgãos como a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). Os estudantes também foram ouvidos por meio de enquete realizada no final de junho.

“Entendemos que a decisão não foi perfeita para todos, mas buscamos uma solução técnica tentando ver as datas que melhor se adequassem para todos”, ressaltou Lopes.

Locais de prova

Faltando pouco mais de um mês para a aplicação das provas do Enem 2020, o Inep ainda Não informou qual será a data oficial para a divulgação dos locais de prova. Ao que tudo indica, até o dia 14 de dezembro, o cartão de inscrição informando onde cada candidato fará sua prova será disponibilizado no site do Enem, pela página do participante.

O que o candidato deve levar?

O cartão de inscrição é o documento oficial que o estudante precisa levar no dia da prova. É necessário imprimi-lo, uma vez que, eles estarão disponíveis apenas via internet.

Além do cartão de inscrição, o candidato deverá levar até o local de prova, um documento oficial com foto e caneta preta de material transparente.

Medidas de Biossegurança

Devido à pandemia do novo coronavírus, os estudantes que forem fazer a prova inscrita do Enem 2020 deverão adotar todas as medidas de isolamento exigidas pelos órgãos de saúde como o uso obrigatório de máscara e respeitar o distanciamento social. O Inep aconselha também, o candidato a levar o próprio álcool em gel.

A medida vale também para os locais de prova, que deverão conter álcool em gel, distanciamento de cadeiras e medir a temperatura de cada candidato.