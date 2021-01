Segundo dia do Enem: veja como se preparar para a prova

O segundo e último dia de prova do Enem acontece neste domingo, 25 de janeiro, em todo o Brasil. Os participantes deverão chegar no local de provas antes das 13h (BR), que é quando os portões se fecham. A prova tem uma duração média de cinco horas. Confira abaixo as principais dúvidas e dicas para ir bem no segundo dia do Enem.

O que vai cair no segundo dia do Enem?

Os participantes que irão realizar o segundo dia de prova do Enem terão cinco horas para responder as 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e as 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Veja abaixo o que pode cair de cada matéria:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Biologia

Fundamentos da Ecologia

Ecossistemas

Relações Ecológicas

Bioenergias

Sistema Imunitário

Genética

Hematologia

Física

Calorimetria e Acústica

Fenômenos Ondulatórios (ondas, óptica, radiação e oscilações)

Mecânica Clássica (movimentos, energia, trabalho, potência etc.)

Eletrodinâmica (resistores, geradores, consumo de energia e potência)

Química

Transformações Químicas (equações, energias, eletroquímica etc.)

Ligações Químicas e suas propriedades

Compostos Orgânicos e suas reações

Leis Ponderais

Estequiometria

Matemática

Porcentagem

Razões e proporções

Leitura e interpretação de gráficos

Medidas para dados simples

Prismas

Regra de três

Fonte: Brasil Escola ***

O que levar para a prova?

Por causa da pandemia da Covid-19, o uso de máscara é obrigatório, e o candidato deve permanecer com o acessório durante todo o período e local de avaliação. A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca, e só poderá ser retirada para se alimentar e beber água. Veja abaixo o que é permitido levar para a prova do Enem:

Documento de identificação com foto, como RG ou CNH

Caneta esferográfica de tinta preta (tubo obrigatoriamente transparente)

Água e alimentos em recipientes plásticos, saquinhos de armazenamento transparente

Álcool em gel (sem rótulos e em recipientes transparantes)

Máscara

Como consultar o local da prova

Acesse o site oficial do Enem

Toque em “Página do Participante”

Clique sobre o botão “Página do Participante – Entrar com o gov.br”

Insira o CPF e senha que foram cadastrados no gov.br durante a inscrição

Clique em “Local de prova” para baixar sua declaração

Acesse o arquivo de seu cartão de confirmação, selecione o dia de aplicação de prova desejado

Confira todas as informações essências para encontrar o local de aplicação da prova

Dicas para ir bem no segundo dia

É muito comum que um dia antes da prova do Enem, os participantes fiquem nervosos. Mas nesse momento é preciso relaxar. Veja abaixo algumas dicas para se sair bem no segundo dia de provas do Enem:

Não fazer comparações

Descansar

Revisar algum conteúdo caso seja necessário

Fonte: Brasil Escola ***

Quem perdeu o primeiro dia do Enem pode fazer a prova?

Os participantes que perderam o primeiro dia de provas que aconteceu no domingo passado (17/01) poderão comparecer ao segundo dia do exame. Também é possível realizar uma justificativa da falta e assim não ser prejudicado.

As justificativas de ausência do Enem 2020 são destinadas aos participantes que desejam a gratuidade da taxa do Enem do ano seguinte. Ou seja, para abonar a taxa de inscrição do próximo Enem, neste caso o de 2021. Confira como fazer abaixo:

Entre na página do participante na área de isenção

Selecione a opção isenção

Responda ao desafio das figuras

Informe seu CPF e sua data de nascimento

Clique em iniciar solicitação de isenção

Leia também