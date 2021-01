Você tem um grande teste chegando? Além da preparação para a prova, a oração é a resposta para o sucesso na área de estudos. A oração permite que você acalme sua mente e saia de uma situação estressante, mesmo que apenas por alguns momentos. Para te ajudar – ou ao seu filho – aprenda a oração para passar no vestibular ou Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Oração por passar no meu próximo exame

Pai do Céu. Jesus, por favor, estou cansado de ser reprovado nos exames, cansado de lutar financeiramente e academicamente. Trabalho tanto, mas ainda assim fracasso. Por favor, preciso de sua graça e favor para passar no vestibular. Eu quero passar, quero passar nos exames ICO também. Eu quero ser bem sucedido. Eu quero parar de sofrer financeiramente. Esses sofrimentos são demais para eu suportar.

Por favor, senhor, me perdoe e me ouça. Amém!

Oração por sabedoria e conhecimento

Querido Pai Celestial, você sempre foi meu redentor e salvador. Busco sua orientação e proteção para meus dois filhos. Não é nossa esperteza que navegamos até agora. É a sua misericórdia sem fim apenas para nós. Senhor, estou aqui com um grande problema. Meus filhos não estão tirando notas nos exames. Eles estão sempre à beira do fracasso. Eles trabalham duro enquanto se preparam para os exames.

Mas no exame eles não conseguem se sair bem. Eles estão se esquecendo e seus papéis de resposta estão quase em branco ou escrevendo respostas incorretas. Milagrosamente, eles estão apenas passando na última série. Portanto, a admissão na próxima aula é sempre um desafio. Por favor, Senhor, ajude os dois com bastante sabedoria e gentilmente tenha misericórdia deles e remova quaisquer maldições e feitiços sobre eles. Deixe que ambos sejam capazes de lidar bem com os exames para que obtenham boas notas nos exames da escola e da universidade e sejam selecionados nas melhores empresas para emprego.

Por favor, ajude meus dois filhos com sabedoria suficiente para enfrentar o futuro. Obrigado Senhor por todas as bênçãos em nossa vida. Em Nome de Jesus eu oro.

Reze para ser aprovado – Oração para passar no vestibular

Acalme minha mente, com abundância de graça, favores e bênçãos, clareza clara com atenção focada no que preciso lembrar e reter para obter minha licença de casamento e terapia familiar na Califórnia. Por favor, abra a porta para uma nota de aprovação no meu exame com você ao lado do meu pai no céu, conduzindo e direcionando-me para a resposta correta e melhor. Amém

Oração antes da prova do Enem

Querido Senhor, ao fazer este exame, agradeço-lhe que o meu valor

não se baseia no meu desempenho, mas no seu grande amor por mim.

Entre em meu coração para que possamos atravessar este tempo juntos.

Ajude-me, não apenas com este teste, mas com os muitos testes de vida que certamente surgirão em meu caminho.

Ao fazer este exame, lembre-se de tudo que estudei

e seja gentil com o que deixei passar.

Ajude-me a manter o foco e a calma, confiante nos fatos e na minha capacidade,

e firme na certeza de que, aconteça o que acontecer hoje, você estará comigo.

– Uma Oração Salesiana

