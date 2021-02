Fuvest: veja quais são as notas de corte para casa curso

Hoje (21) e amanhã acontecem as provas da segunda fase do vestibular da Fuvest. Aqueles que conseguiram atingir as notas de corte da primeira fase foram classificados para realizar os exames dissertativos. A nota de corte é o número de acertos mínimos que o candidato deve ter para ir à próxima etapa. A Fuvest divulgou a lista no final de janeiro e pode ser acessada na íntegra neste link.

Notas de corte Fuvest

A nota de corte mais alta no vestibular deste ano da Fuvest foi para ingressar em medicina na cidade de São Paulo, o número de acertos deveria ser de no mínimo 83 pontos. A prova continha 90 questões. Em seguida, as maiores notas eram para entrar em medicina em Ribeirão Preto (81) e medicina de Bauru (78). O segundo curso mais concorrido foi Engenharia Aeronáutica em São Carlos, a nota de corte foi de 71 pontos.

Na primeira fase, um candidato conseguiu acerta as 90 questões da prova e outros seis fizeram 89 pontos.

Segunda fase

A segunda fase acontece hoje e segunda-feira para os cursos da Universidade de São Paulo. Mais de 33 mil candidatos são esperados para realização dos exames. Há 11.147 vagas para as graduações.

A prova de domingo é composta por questões de português e redação. Na segunda-feira, as provas são de disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

As provas começam às 13h e têm quatro horas de duração. Os candidatos podem deixar o local de exame a partir das 16h. O resultado final deve ser liberado no dia 19 de março.

- PUBLICIDADE. -

Notas de corte Fuvest 2021

Confira as maiores notas de corte da Fuvest 2021

Nome do curso Nota minimo Medicina 83 Medicina – Ribeirão Preto 81 Medicina – Bauru 78 Engenharia Aeronáutica – São Carlos 71 Relações Internacionais 67 Psicologia 67 Curso Superior do Audiovisual 64 Ciências Biomédicas 64 Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Produção – São Carlos 64 Psicologia – Ribeirão Preto 63 Engenharia na Escola Politécnica 63 Arquitetura – FAU 62 Direito 62 Medicina Veterinária 60 Arquitetura – São Carlos 59 Design 59 Jornalismo 59 Artes Visuais 58 Ciências Biomédicas – Ribeirão Preto 58 Fisioterapia 58 Engenharia Civil – São Carlos 58 Engenharia Elétrica e de Computação – São Carlos 58

Fonte: Fuvest