Guia Encceja 2021: inscrições estão abertas; saiba tudo sobre o exame

As inscrições para o Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja 2021 estão abertas a partir de hoje (11). O exame é feito pelo INEP e aplicado para pessoas que por algum motivo não conseguiram concluir os estudos. É possível com esse único exame receber a certificação de todo o Ensino Fundamental ou de todo o Ensino Médio. As provas do Encceja acontecerão no dia 25 de abril de 2021.

O Encceja 2020 foi cancelado devido a falta de condições sanitáriaa para garantir a segurança dos candidatos durante a pandemia. Os interessados nos benefícios do exame devem se preparar para se inscrever no Encceja 2021.

Inscrições Encceja 2021

As inscrições do Encceja 2021 abrem hoje, dia 11 de janeiro às 10h, e vão até o dia 22 de janeiro às 23h59. Elas acontecem pelo site do INEP. Clicando aqui, é só seguir estes passos:

Clicar em inscreva-se;

Preencher todos os campos solicitados com seus dados pessoais e documentação;

Insira o nível de formação que deseja ganhar com o Encceja 2021, se quer certificar-se no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio;

Preencha o estado e a cidade em que deseja realizar a prova, lembrando que só poderá alterar durantes o período de inscrições, depois não mais;

Escolha uma instituição de ensino pela qual deseja receber a certificação;

Responda o questionário socioeconômico;

Finalize o questionário selecionando uma senha.

Depois das inscrições Encceja 2021, os candidatos devem esperar a divulgação do cartão de confirmação da inscrição. Espera-se que o cartão de confirmação esteja disponível apenas algumas semanas antes da aplicação das provas.

Quem pode fazer o Encceja?

O Encceja é um exame voluntário, gratuito e destinado a jovens e adultos apropriado para dois níveis de ensino. O candidato deve ter no mínimo, 15 (quinze) anos completos para o Ensino Fundamental, e no mínimo 18 (dezoito) anos completos para o Ensino Médio. Para realizar a inscrição do Encceja 2021, você precisará apenas de dois documentos:

Documento de identidade, RG;

Cadastro da Pessoa Física, CPF.

Por que fazer o Encceja?

Atualmente, a maioria dos empregos disponíveis no mercado de trabalho pedem que o candidato possua pelo menos o Ensino Fundamental e Ensino Médio. É considerado o mínimo para você poder ser contratado, seja para caixa, vendedor, monitor, segurança ou qualquer outra opção. No entanto, nem sempre há condições de concluir os estudos de forma tradicional. O Encceja é uma oportunidade para conseguir uma certificação tanto para o Ensino Fundamental, quanto para o Médio.

Como estudar para o Encceja?

O Encceja é feito com base nos conteúdos dos Parâmetros Curriculares nacionais (PCN), em outras palavras, o mesmo conteúdo que você deveria ter estudado no ensino fundamental e médio. O Inep recomenda que os participantes devem baixar as provas das edições anteriores para estudar. Confira as matérias mais importantes para os exames:

Para o ensino fundamental: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação; Matemática; História e Geografia; Ciências Naturais.

Veja a estrutura da prova:

I prova: Ciências

II prova: Matemática

III prova: Língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação

IV prova: História e geografia

Para o ensino médio: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Estrutura da prova:

I prova: Ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia)

II prova: matemática e sua tecnologias (matemática)

III prova: Linguagens, códugos e suas tecnologias e redação (língua portuguesa com redação, inglês, espanhol, artes e educação física)

IV prova: Ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia)

Apostilas e simulados para o Encceja

É possível utilizar o próprio site do exame para acessar conteúdos feitos para você se preparar para a prova. Além disso, ainda é possível realizar simulados utilizando as provas anteriores, que também estão disponíveis neste site. Para acessar a apostila, siga o passo a passo:

Entre no site por este link

Clique em Orientação ao participante

Clique em Apostilas para estudantes e professores. Nesta página, pode ver os materiais de estudo disponíveis em PDF.

Clique no botão Baixar e baixar no seu computador.

Resultados do exame

As notas somente serão divulgadas no fim do ano. A consulta dos resultados deve ser feita na página do participante do Encceja, no mesmo site de inscrição, do Inep. O candidato precisa atingir nota mínima nas quatro provas e na redação para retirar uma certificação de conclusão. Caso atinja a nota mínima apenas em uma, duas ou três provas, pode retirar uma certificação de proficiência parcial. E no ano que vem, pode prestar o exame novamente para passar nas outras provas que faltam.

Cronograma Encceja 2021

Inscrições: 11 a 22 de janeiro de 2021;

Ressarcimento (para aqueles que inscreveram em Encceja 2019 e não compareceram nem justificaram ausência) – 40 reais: 11 a 27 de janeiro de 2021

Solicitação de atendimento especial: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado da solicitação de atendimento especial: 1 de fevereiro

Provas no dia 25 de abril;

Gabarito – 10 dias úteis após a realização da prova;

Edital do Encceja 2021 .