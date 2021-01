MEC divulga as regras para o Fies 2021; veja como funciona

As inscrições do Fies 2021 começaram na terça-feira, dia 26 de janeiro, e o ministério da Educação (MEC) já lançou um edital com todas as regras do programa. Os candidatos devem se inscrever até o dia 29 de janeiro, usando as notas do Enem a partir de 2010.

O resultado do Fies 2021 sai dia 2 de fevereiro. Confira as regras do Fies 2021.

O que é o Fies 2021?

Criado em 2001, pela Lei nº 10.260, o Fies tem como função conceder financiamento, com juros zero, de cursos superiores em instituições educacionais privadas. O beneficio é concedido para aqueles que tiverem bom desempenho no Enem e conseguirem aprovação nas faculdades que aderem ao programa.

O percentual máximo do valor do curso financiado é definido de acordo com a renda familiar e os encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino.

P-fies

O novo FIES ou P-Fies, criado recentemente, é um modelo de financiamento estudantil moderno, que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.

Além disso, o novo Fies tem regras específicas e funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes, o que implica cobrança de juros.

Regras para inscrições no Fies

Para se inscrever no Fies, o candidato deve apresentar a nota do Enem, a partir da edição de 2010. Além disso, deve ter tirado acima de 450 pontos, não ter zerado a redação e comprovar renda familiar.

Para conseguir o financiamento a juros zero, o candidato deve comprovar renda de até três salários mínimos, no máximo.

Após a conclusão do curso, o estudante realizará a amortização do saldo devedor do financiamento de acordo com a sua realidade financeira, ou seja, a parcela da amortização será variável de acordo com a renda e nos casos de o estudante não ter renda, será devido apenas o pagamento mínimo.

Como se inscrever no Fies 2021?

Para se inscrever, o estudante deve acessar o site oficial do Fies, a partir de amanhã e seguir os passos:

Realizar o login informando o CPF, data de nascimento, e-mail e gerar uma senha e validar os dados por e-mail. Acessar o sistema do Fies e começar a inscrição Completar com os dados pessoais necessários e selecionar o curso e a instituição em que pretende ingressar. É possível selecionar três cursos, na ordem de prioridade que o candidato prefere. Depois o candidato deve aguardar a lista dos pré-selecionados para dar continuidade à sua inscrição e ingresso no ensino superior.

O governo federal lançou um vídeo explicando como fazer a inscrição passo a passo, confira:

Distribuição de vagas – Regras Fies

Segundo o edital lançado pelo MEC, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Até 50% do número de vagas para cursos com conceito cinco;

Até 40% do número de vagas para cursos com conceito quatro;

Até 30% do número de vagas para cursos com conceito três; e

Até 25% do número de vagas para cursos cujos atos regulatórios mais recentes sejam “Autorização”.

Além disso, é possível ver as instituições participantes e cursos oferecidos do site no governo federal. Basta fazer uma consulta colocando o curso desejado e município.