Você sabia que existem podcasts para estudar para o ENEM? Isso mesmo, alguns desses podcasts podem fazer a diferença na hora da prova.

Com a pandemia, estudar pela Internet tornou-se a rotina de milhares de estudantes e algumas ferramentas podem auxiliar na hora dos estudos.

Os podcasts, então, tornaram-se ferramentas poderosas para os estudantes, seja para complementar o que é visto nas aulas preparatórias ou para se informar sobre as notícias do mundo.

Além disso, os podcasts podem ajudar você a espairecer um pouco mais e sair um pouco da rotina, vendo os mesmos conteúdos de forma diferente.

Por isso, o DCI selecionou alguns podcasts para estudar para o ENEM e se preparar para a prova de forma mais divertida e leve.

5 podcasts para estudar para o ENEM

Os podcasts, programas de áudio sob demanda, vão auxiliar no aprendizado, memorização e contribuem para o desenvolvimento de novos pontos de vista, o que vai ser muito útil para interpretação de texto e para a redação do ENEM.

Assim, os podcasts são uma ferramenta que vão dar aquela força na hora de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Por isso, conheça alguns podcasts para estudar para o ENEM e complemente os seus estudos com dicas e programas preparados para otimizar o seu tempo.

Biologia ENEM

Para começar a lista, um podcast que vai tirar todas as suas dúvidas sobre Biologia e fazer você desenvolver uma visão mais diferenciada sobre a matéria.

O podcast é de uma rede de ensino e alto desempenho em concursos e vestibulares. Ele traz diversas dicas, macetes e pode ser de grande ajuda. Você pode ouvir o programa através da plataforma de streaming Spotify.

Xadrez Verbal

Em resumo, o podcast Xadrez Verbal é um dos podcasts para estudar para o ENEM mais famosos nas plataformas de streaming.

Além disso, o programa é uma ótima ferramenta para quem estudar sobre atualidades e conhecer pontos de vista diferentes.

Os novos episódios vão ao ar todas as sextas, trazendo todas as informações que você precisa para estar atualizado das notícias que estão acontecendo no mundo.

Então, é muito importante para a redação do ENEM que você esteja atualizado dos temas das atualidades e saiba argumentar bem, baseando-se em fatos.

Filosofia Pop

Já o podcast Filosofia Pop traz os assuntos sobre a matéria com uma pitada de cultura pop e contexto social da atualidade, tudo o que você precisa para uma boa redação no ENEM.

De maneira geral, é um podcast bem divertido que aborda temas que não são fáceis de conversar, mas sem perder o teor de entretenimento.

Fronteiras da Ciência

Em episódios descontraídos, o programa traz os conteúdos de Ciência para fazer você entender melhor as matérias tão temidas como Física e Matemática.

Assim, o programa, com episódios de 30 minutos, democratizam o conhecimento e o saber. O programa está disponível no Spotify.

Domine Inglês

Além das matérias já citadas, você também pode exercitar o seu inglês através de um dos podcasts para estudar para o ENEM.

O Domine Inglês é uma ótima ferramenta para aperfeiçoar o seu inglês e se preparar para a prova. É um podcast diário que traz programas bem interessantes para quem está aprendendo a língua inglesa.

Afinal, no ENEM, as provas de línguas também contam pontos para aprovação. Por isso, é importante tirar um tempo para praticar Inglês ou Espanhol.

Quando vai ser o ENEM?

Mas, quando será o ENEM 2020? O Exame Nacional do Ensino Médio acontecerá em janeiro de 2021. O cronograma contém algumas datas, que você pode conferir no site do INEP.

Aplicação do ENEM impresso no dia 17 de janeiro de 2021;

Realização do ENEM impresso, segundo dia, no dia 24 de janeiro de 2021;

Aplicação do ENEM digital, no primeiro dia, no dia 31 de janeiro;

Realização do ENEM digital, segundo dia, no dia 07 de fevereiro;

Nos dias 24 e 24 de fevereiro, acontecem as aplicações do ENEM PPL e Reaplicação nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Então, os podcasts para estudar para o ENEM são vários e trazem diversas matérias para você aprimorar o conhecimento e fazer uma boa prova.

Além dos podcasts que vão auxiliar no aprendizado, que tal aprender um pouco algumas dicas para tirar uma nota muito boa na redação do ENEM?

Confira o guia completo que o DCI preparou e aproveite para conhecer também os prazos de inscrições e outros prazos da prova.

Então, é hora de se preparar e fazer uma boa prova!