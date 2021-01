Prouni 2021: inscrições começam nesta terça em todo país

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos – Prouni 2021 abrem nesta terça-feira (12) e se encerram às 23h59 de sexta (15). Neste ano, devido ao adiamento da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, as notas utilizadas serão referentes à prova de 2019.

Como se inscrever no Prouni 2021

Acesse o site de inscrição do Prouni e clicar em ‘Fazer inscrição’

Informe o seu número de inscrição e a senha cadastrada no Enem 2019;

Pesquise quais são as instituições e os cursos com ofertas disponíveis. Além disso, aqueles que possuem alguma deficiência ou que se autodeclararem indígenas, pretos ou pardos têm a chance de concorrer por meio da política de cotas

Escolha até duas opções da sua preferência (fique atento ao curso, instituição, campus e período)

Aguarde o resultado

Todos os dias, ao longo do período de inscrição, o sistema atualiza as notas de corte. O candidato poderá alterar as opções de acordo com as chances de ser aprovado.

Resultados Prouni 2021

O resultado da primeira chamada do Prouni 2021 será divulgado ainda neste mês, no dia 19 de janeiro, já a segunda chamada será divulgada em 1º de fevereiro.

Para participar, o candidato deve se encaixar em uma das seguintes categorias:

ter cursado o ensino médio completo na rede pública

ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio

ter alguma deficiência

ser professor da rede pública de ensino, na educação básica

O programa, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais, possibilita o acesso a vagas em universidades particulares e é destinado a quem não tem diploma de graduação. Para se inscrever é necessário validar os dados de cadastro no portal de serviços do governo federal e seguir para o site oficial do Prouni.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo – por pessoa. Já para as bolsas parciais, de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.