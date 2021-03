Sisu 2021: veja quando começa as inscrições; 209 mil vagas disponíveis

As inscrições para a edição do primeiro semestre de 2021 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) serão abertas no dia 6 de abril. Podem participar os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e não tiraram nota zero na prova de redação. O Sisu 2021 oferta mais de 209 mil vagas em cursos de graduação em todos os estados do Brasil.

Cada candidato poderá se inscrever em até duas vagas. É necessário especificar a ordem de preferência, do curso e unidade de ensino, e o turno no qual pretende estudar. As inscrições devem ser feitas na página do Sisu.

O estudante também precisa definir qual a modalidade em que se encaixa. No Sisu 2021, as modalidades disponíveis são: ampla concorrência e ações afirmativas (com critérios raciais ou sociais).

Vagas do Sisu 2021

Todas as vagas do Sisu 2021 estão disponíveis em instituições pública de ensino superior. Desde a segunda edição de 2020, o sistema passou a oferecer vagas também para os cursos EaD.

Segundo o Ministério da Educação, ao todo, serão 209.190 vagas, distribuídas em 5.685 cursos de graduação.

Cronograma Sisu 2021

Período de inscrições – de 6 a 9 de abril, pela internet;

– de 6 a 9 de abril, pela internet; Resultado da chamada regular – em 13 de abril;

– em 13 de abril; Prazo para participar da lista de espera – de 13 a 19 de abril;

– de 13 a 19 de abril; Matrícula da chamada regular – de 14 a 19 abril;

– de 14 a 19 abril; Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições – a partir de 23 de abril.

Lista de espera do Sisu 2021

Para quem não passar em nenhuma das chamadas regulares do Sisu 2021, o programa oferece uma nova oportunidade com a lista de espera.

Quem pode participar da lista de espera do Sisu?

Podem se candidatar à lista de espera do Sisu 2021 os candidatos que não passaram na chamada regular do programa. Sendo possível manifestar interesse tanto para a primeira quanto para a segunda opção de curso escolhida na inscrição.

Como participar da lista de espera?

Para participar da lista de espera, os candidatos devem acessar o sistema entre 13 e 19 de abril, após a divulgação da seleção. E, no boletim do Sisu 2021, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera.

O Sisu orienta aos estudantes que esperem a mensagem de confirmação antes de fechar a página.

Como acompanhar a convocação da lista de espera?

Os estudantes que manifestaram interesse na lista de espera do Sisu 2021 devem acompanhar a convocação diretamente na unidade de ensino na qual tenha manifestado interesse. A lista de aprovados e divulgada conforme o surgimento das vagas.

Que dia sai a nota do Enem?

Para se inscrever no Sisu 2021, os estudante precisam utilizar os resultados do Enem 2020. A prova foi aplicada entre janeiro e fevereiro deste ano devido a pandemia.

O resultado do Enem 2020 sairá na próxima segunda-feira, dia 29. Segundo o Inep, os resultados estarão disponíveis após às 18 horas na página do participante.