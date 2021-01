Tudo o que você precisa saber sobre o vestibular da Unesp 2021

O primeiro dia de provas do vestibular da Unesp acontece amanhã (30). O exame aplicado será de conhecimentos gerais para os candidatos aos cursos da área de biológicas. Já no domingo acontecem as provas para os cursos de exatas e humanidades. A prova é composta por 90 questões e tem duração de cinco horas. Veja o que você precisa saber sobre o vestibular paulista.

Datas – Vestibular Unesp

30/01/2021 – Prova de Conhecimentos Gerais – Cursos da Área de Biológicas

31/01/2021 – Prova de Conhecimentos Gerais – Cursos das Áreas de Exatas e Humanidades 17.02.2021 – Divulgação do resultado e da lista de convocados para a segunda fase no site www.vunesp.com.b

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

PROVAS DA 2ª FASE

17/02/2021 – Divulgação dos locais de exame no site www.vunesp.com.br.

28/02/2021 – Prova de Conhecimentos Específicos e Redação

19/03/2021 (6ª feira) – Divulgação da lista geral de classificação no site www.vunesp.com.br.

Prova do vestibular Unesp

A Unesp oferece 7.630 vagas em diversos cursos espalhados em seus 24 campus.

A prova desse final de semana deve seguir alguns protocolos de segurança para evitar a contaminação por COVID-19. As salas vão ter capacidade reduzida para 35%, o que aumentou os locais de prova. Também haverá distanciamento de 1,5 metros entre os candidatos. Além disso, os alunos devem chegar por escalas, o candidato encontrará na consulta do local de prova o horário em que deve comparecer. Mas lembrando que os portões fecham às 14h.

Os dias de provas foram divididos de acordo com o curso que cada candidato quer prestar.

A prova tem 90 questões divididas em 30 questões são de linguagens e códigos, 30 de ciências humanas e 30 de ciências da natureza e matemática. O candidato pode deixar o local de prova três horas após inicio da aplicação do exame.

O que candidato deve levar?

Para fazer a prova, os participantes podem estar portando uma caneta esferográfica com tinta preta, régua transparente, máscaras de proteção facial, incluindo uma reserva para troca.

A Unesp recomenda ainda que o candidato leve um saco plástico para guardar ou descartar as mascaras usadas.

Também é essencial levar um documento de identificação, podendo ele ser: cédula de identidade – RG, carteira nacional de habilitação, expedida nos termos da lei federal nº 9.503/97; certificado militar; carteira de trabalho e previdência social – CTPS; passaporte; registro nacional de estrangeiros – RNE; carteiras de identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; carteira de órgão ou conselho de classe.

Itens proibidos

Durante as provas não será permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico, tais como calculadora, telefone celular, relógio, reprodutor de áudio de qualquer natureza ou de qualquer material que não seja o fornecido pela Fundação VUNESP.

Além do uso de bonés, gorros, chapéus e óculos de sol. Também é proibido entrar com armas de qualquer espécie.

Além disso, os candidatos devem manter as orelhas visíveis aos fiscais da prova. Por isso, cabelos longos devem ficar presos, bandanas ou similares estão proibidos.

Candidatos com COVID-19

Os candidatos que testarem positivo para COVID-19 ou que estiverem com sintomas não devem realizar o exame. Contudo, a Unesp não vai disponibilizar uma reaplicação para esses participantes, como fez o ENEM.