Vestibular Unicamp 2021: confira os locais de prova da 1° fase

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta sexta-feira, 11, os locais de prova da primeira fase do vestibular 2021, que será realizada no dia 6 e 7 de janeiro de 2021. Para realizar a consulta; vestibulando só precisará digitar seu nome completo ou número de inscrição (clique aqui para consultar).

Segundo a universidade, para o vestibular Unicamp 2021 foram recebidas 77.655 inscrições de candidatos, que vão concorrer a 3.237 vagas, em 69 cursos oferecidos na instituição.

Mudança na aplicação das provas do vestibular Unicamp 2021

Este ano, devido à pandemia do coronavírus, a aplicação das provas do vestibular Unicamp 2021 sofreu algumas alterações. Para garantir o distanciamento entre os candidatos, o número de salas dobrou, indo de 1.502 para 3.381. Os participantes também foram divididos em duas grupos e farão as provas nos dias diferentes:

O 1° grupo, composto por 34.024 estudantes inscritos nos cursos relacionados a Ciências Humanas, Artes, Ciências Exatas ou Tecnológica, fará a prova no dia 6 de janeiro;

O 2° grupo, composto por 43.631 estudantes da área de Ciências Biológicas e da Saúde, farão a prova no dia 7 de janeiro;

Horários de abertura dos portões e de realização das provas

O portão dos locais de prova fecham exatamente às 13h, por isso, a instituição recomenda que os participantes se programem para chegar preferencialmente uma hora antes para evitar contratempos e terem tempo suficiente para encontrar a sala onde realizarão o exame.

O tempo de prova também foi reduzido de cinco para quatro horas, ou seja, a aplicação acontecerá das 13h às 17h, não das 13h às 18h, como era antes. As questões também tiveram redução. Foram de 90 para 72 na primeira fase do vestibular Unicamp 2021.

O que levar na 1° fase do vestibular Unicamp 2021?

Para realizar as provas da 1° fase do vestibular Unicamp 2021, os candidatos devem ficar atentos aos itens que devem levar. Veja a seguir:

Documento de identidade indicado no ato da inscrição;

Caneta de cor preta e material transparente, além de lápis preto e borracha;

O uso de réguas e compassos é permitido, desde que sejam transparentes;

O estudante que quiser pode levar água, sucos e algo para se alimentar;

É permitido levar alimentos ?

Segundo a instituição, o candidato que quiser pode levar água, suco e alimentos mais leves para se alimentar durante a prova, abaixando a máscara por um curto período de tempo.

O que não pode durante a prova?

Não é permitido o uso de celular ou qualquer outro aparelho eletrônico, como relógios do tipo smartwatch;

Não é permitido o uso de corretivo líquido, lapiseira, caneta marca texto, boné, chapéu ou outros materiais estranhos à prova;

O candidato que quiser controlar o tempo de prova da 1° fase do vestibular Unicamp 2021, poderá levar um relógio, mas ele deve permanecer durante todo o tempo no chão, ao lado da carteira.