Vestibulinho da ETEC: veja o passo a passo para fazer a inscrição

Começa hoje (24) e segue até às 15 horas do dia 14 de dezembro as inscrições do Vestibulinho 2021/1 das Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs). O valor da inscrição para o Vestibulinho é de R$ 19

Veja o passo a passo de como fazer a inscrição para o Vestibulinho:

Preencher a ficha cadastral – com nome completo do candidato, CPF, e-mail e crie uma senha; Informe a Unidade e qual curso você vai querer fazer; Informe seus dados pessoais – endereço, cep, região, telefone; Informe a Pontuação Acrescida – 3% para candidato autodeclarado negro; 10% para candidatos que fizeram da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas e 13% para candidatos negros que sejam de escolas públicas; Informe seus documentos pessoais; Confirme todos os dados; Responda o questionário; Realize o pagamento;

Vale reforçar que houve redução de 50% do valor da taxa de inscrição do Vestibulinho, e foi concedido aos matriculados nos ensino fundamental, médio, superior ou em cursinho que tenham renda de até dois salários mínimos.

Os pedidos de desconto foram recebidos até ontem (23). A redução vale também para desempregados e a liberação do resultado das solicitações será liberada no dia 1º de dezembro.

Em decorrência da situação da pandemia do coronavírus, o processo seletivo do Vestibulinho será realizado virtualmente. Vale lembrar que os candidatos serão avaliados pelo histórico escolar.

Quando sai o resultados do Vestibulinho?

A lista com os selecionados será divulgada no dia 31 de dezembro e os candidatos poderão apresentar recursos nos dias 4 e 5 de janeiro de 2021. O resultado do recurso será liberado no dia 13 seguinte.

No caso dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro há a exigência de uma prova de habilidades específicas. Essa prova também será on-line, no dia 15 de janeiro.

Os resultados das avaliações do Vestibulinho serão divulgados em 19 de janeiro e as matrículas poderão ser feitas nos dias 20 e 21.

Já a primeira chamada para os cursos que fizerem a prova de habilidades será informada no dia 22 de janeiro e as matrículas serão recebidas em 26 e 27.

O Vestibulinho disponibiliza ainda 300 vagas para o curso de Gestão de Projetos, na modalidade online. Outras 320 serão distribuídas por mais sete cursos presenciais: Desenvolvimento de Aplicativos para Smartphones; Enfermagem do Trabalho; Gestão de Energia; Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição; Logística Reversa; Panificação e Confeitaria; Radiocomunicação.

Faça sua inscrição clicando aqui.