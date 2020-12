Veja o passo a passo de como emitir a segunda via do CPF

Ninguém gosta de perder documento pessoal. Quando isso acontece, seja por perda ou extravio ou em casos extremos de roubos e assalto, por exemplo, o transtorno é certeiro. Porém, muitas dúvidas surgem e o cidadão fica sem saber por onde começar para recuperar os documentos. No caso do Cadastro de Pessoa Física – CPF é o documento mais simples de ser reavido. Para emitir 2ª via do CPF é necessário fazer duas considerações importantes: se o cidadão declara Imposto de Renda ou não.

Não declara IR – como fazer para emitir 2ª via do CPF

Acesse a página da Receita Federal; Preencha corretamente com os seus dados (número do CPF, nome completo, data de nascimento, nome da sua mãe e número do seu título de eleitor) Na tela seguinte, você irá visualizar o comprovante e então é só fazer a impressão.

Declara IR – como tirar 2ª via do CPF pela internet?

Já se o cidadão declara Imposto de Renda, é possível emitir 2ª via do CPF pelo Portal eCAC, Centro virtual de atendimento da Receita Federal.

Para usar esse recurso, é preciso que você tenha o código de acesso, que é bem rápido de gerar.

Acesse o Portal aCAC Insira todos os dados necessários e os caracteres de confirmação, depois clique em “Avançar”; Informe os números dos recibos de entrega das últimas duas declarações de imposto de renda realizadas e crie uma senha. Depois, é só clicar em “Gerar Código Quando você gerar o código, você deve acessar a página do eCAC, digitar o número do seu CPF, o código de acesso e a senha que você acabou de criar Na tela inicial do eCAC, basta clicar em “Cadastros” e em seguida, em “Comprovante de Inscrição no CPF”

Qual o valor da 2ª via do CPF?

Nenhum. É possível solicitar o número do CPF pela internet — seja 1ª ou 2ª via do CPF. A Receita Federal tem um serviço que emite o documento mediante o preenchimento de um formulário e este serviço é totalmente gratuito. Vale ressaltar que ele está disponível 24 horas por dia, inclusive nos sábados, domingos e feriados.

Como emitir CPF?

Os maiores de 16 anos e que tenham título de eleitor já podem fazer a inscrição gratuita do CPF pelo site da Receita Federal. Veja como:

Na página da Receita Federal na internet, clique em “CPF” e, em seguida, em “Inscrição CPF Internet” – ou clique aqui para ir diretamente à página de inscrição Preencha os dados da ficha, que incluem data de nascimento, sexo, naturalidade, nome da mãe, endereço e telefones para contato. O formulário também pede o número do título de eleitor – por isso, o documento gratuito só poderá ser tirado pela internet por maiores de 16 anos, a idade mínima para votar. Clique em “Enviar”. Se a inscrição for feita com sucesso, será gerado o número de inscrição no CPF e o comprovante. Anote o número ou imprima o comprovante, que já poderá ser utilizado – a Receita não emite mais o cartão do CPF em plástico. Se houver problemas nos dados informados, o contribuinte será orientado a dirigir-se a uma unidade conveniada (BB, Caixa ou Correios)

Os menores de 16 anos e dependentes também podem tirar o CPF gratuito. Mas isso ainda precisa ser feito nas entidades conveniadas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica ou Correios. Nesse caso, porém, é preciso pagar uma taxa de serviço de até R$ 7,00.