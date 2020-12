Aparelhos antigos não suportarão o WhatsApp em 2021

Com a virada do ano de 2021, alguns aparelhos celulares perderam compatibilidade com o aplicativo WhatsApp. Isso acontece, porque os aparelhos mais antigos não terão suporte para a ferramenta e não recebem as atualizações. Por isso, não poderão manter o uso do aplicativo de mensagens. Tanto o sistema Android quanto o IOS poderão sofrer com isto. A lista de 2021 inclui, por exemplo, o iPhone 4 e todos os modelos anteriores a ele.

Apenas modelos com o iOS 9 ou posterior instalado poderão instalar e acessar o WhatsApp. Isso significa que nenhum iPhone anterior ao 4 vai poder usar o aplicativo em 2021. Além disso, os portadores dos aparelhos iPhone 4s, 5, 5S, 5C ou 6 precisam estar com a versão do sistema atualizada pelo menos para a 9 para o aplicativo funcionar.

Quem não tiver pelo menos o Android 4.0.3, também conhecido como Ice Cream Sandwich, não poderá mais instalar e acessar o WhatsApp em 2021. É complicado fazer uma lista de quais celulares se enquadram nesse quesito, pois muitas marcas e modelos utilizam o sistema Android.

Verificar a versão de seu Iphone

O caminho para saber se seu celular da Apple é anterior ou posterior ao IOS 9 é simples. Basta você ir até Ajustes, toque em Geral e vá até Informações. Nessa aba você verá as todas as informações sobre seu aparelho, lá estará dizendo se ele é anterior ou não ao IOS. Caso seja anterior, você deverá atualizar o sistema para seguir usando o WhatsApp.

Verificar a versão do Android

Para ver qual a versão de seu Android não existe um caminho único, pois os fabricantes dos aparelhos são muitos e distintos. Mas as instruções costumam ser: vá até Configurações (ou Ajustes) e depois em Sobre o sistema ou Sobre o dispositivo. Nessa parte você encontra as informações sobre seu dispositivo. Se for anterior às 4.0.3, você terá que atualizar o sistema.