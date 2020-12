Tem um celular antigo? Veja 9 formas de aproveitar o aparelho

Com a Black Friday e outras promoções de fim de ano, muitos consumidores compraram um novo smartphone Android. Mas, o que fazer com o celular antigo? Bom, embora a alternativa mais comum seja a venda, ela não é a única. Afinal, nem todos os celulares podem ser vendidos com facilidade.

Felizmente, esses dispositivos são verdadeiros computadores com armazenamento, câmera e outras funções extremamente úteis. Por isso, com apenas um celular Android em mãos, é possível substituir uma série de eletrônicos — como, por exemplo, uma câmera de segurança. Pensando nisso, listamos 9 formas de dar uma nova vida àquele smartphone que já não tem mais uso.

Transforme seu celular antigo em uma webcam

Existem duas formas de usar a câmera do seu telefone para esse fim. A primeira é por meio de aplicativos específicos, como o iVCam Webcam, que está disponível gratuitamente na Google Play Store. Para utilizar o programa, baixe o app no seu celular. Em seguida, instale no seu computador o software indicado neste link. Dessa forma, os dispositivos irão se conectar. Após seguir o passo a passo indicado pelo aplicativo, sua nova webcam estará pronta para uso.

Caso não queira fazer tudo isso, você pode simplesmente realizar as suas videochamadas diretamente pelo celular. Para tanto, baixe aplicativos como Skype e Zoom. Seja qual for a sua escolha, recomendamos que você utilize o dispositivo em um tripé. Assim, o vídeo terá mais estabilidade. Se quiser melhorar ainda mais a qualidade de suas ligações, adquirir um microfone de lapela pode te ajudar.

Converta o Android em um Nintendo Game Boy

Para transformar o seu antigo celular em um Nintendo Game Boy, será necessário comprar um Console SmartBoy Mobile da fabricante Hyperkin. Feito isso, insira o seu celular no equipamento, instale o aplicativo da Hyperkin e pronto. Vale esclarecer que o console é compatível com diversos emuladores de Game Boy, assim como jogos físicos e cartuchos.

Armazene arquivos no seu antigo celular

Caso o dispositivo tenha um bom armazenamento, talvez seja interessante utilizá-lo como uma espécie de HD externo para guardar arquivos como fotos e documentos. Dessa forma, você vai liberar espaço no seu novo celular. Dito isto, lembre-se que dispositivos com memória cheia costumam apresentar um desempenho reduzido, com falhas e travamentos. Portanto, essa pode ser uma solução interessante.

Transforme o celular antigo em um controle universal

Primeiramente, baixe um aplicativo que te dê controle, como o Mi Remote Controller ou o IR Universal Remote. Embora cumpram funções mais básicas, como controlar a TV, esses apps podem apresentar incompatibilidades com alguns dispositivos. Dessa forma, o ideal é baixar um programa apropriado para cada equipamento. Se você possuir aparelhos com o sistema operacional do Google, use o Android TV Remote. Caso queira assistir a Netflix ou acessar o Youtube pelo console da Sony, baixe o PS4 Second Screen. Já no Xbox One, utilize o app Xbox.

Determinadas TVs seguem a mesma lógica. Os modelos da LG são controlados pelo LG TV Plus, enquanto os da Samsung respondem ao Samsung Smart View e ao Smart Things. Este último também é compatível com outros equipamentos smart da marca. Por fim, você pode deixar o seu controle mais intuitivo, desativando a tela de bloqueio e utilizando o app Nova Launcher ou Apex Launcher para customizar ícones e pastas da tela inicial.

Use o seu celular antigo como Google Home

O seu smartphone também pode ser um alto-falante inteligente da Google. O primeiro passo é atualizar o sistema operacional do dispositivo. Em seguida, ative a Assistente Google, pressionando o botão home por dois segundos. Caso isso não funcione, acesse Configurações > Voz > Voice Match > Acessar com o Voice Match. Por fim, pareie o seu celular antigo a uma caixinha com conexão Bluetooth. Depois disso, você terá acesso a diversas funções do Google Home Mini e, o melhor, sem desembolsar quase R$ 200.

Seu Android também pode virar uma câmera de segurança

Para transformar o seu celular antigo em uma câmera de segurança, basta baixar o app Alfred. Em seguida, coloque o dispositivo em um local que te ofereça a melhor visão da casa. Assim, você poderá monitorar atividades suspeitas sem gastar nada. O ponto negativo aqui é a bateria do celular. Afinal, uma hora ela irá se esgotar. Para torná-la mais durável, você pode realizar a instalação com um powerbank conectado ao dispositivo. No entanto, lembre-se que você terá que recarregar o celular em algum momento. Portanto, durante a instalação, prefira um local de fácil alcance.

Use o seu smartphone como babá eletrônica

Se o seu celular velho cumpre as funções de uma câmera de segurança, por que ele não poderia substituir uma babá eletrônica? O processo é bem simples. Em primeiro lugar, instale o Skype nos seus dois smartphones e acesse a plataforma com diferentes contas. Agora, é preciso fazer com que o celular antigo aceite videochamadas automaticamente. Selecione a imagem de perfil, acesse Configurações > Chamadas > Atender chamadas recebidas automaticamente. Em seguida, clique na opção Iniciar meu vídeo automaticamente.

Feito isso, é hora de posicionar o seu celular no quarto do bebê. Realize uma ligação de teste para verificar o melhor ângulo. Para mais praticidade e segurança, utilize um tripé flexível como suporte. Lembre-se de escolher um local que seja próximo a uma tomada, assim você poderá recarregar a bateria do dispositivo sem deslocá-lo. Quando quiser utilizar a babá eletrônica, basta realizar uma videochamada com a conta logada no celular velho.

Transforme o seu celular antigo em um mouse sem fio

Embora pareça algo inusitado, é completamente possível usar o seu celular antigo como um mouse sem fio. Para tanto, baixe o aplicativo Remote Mouse. Em seguida, conecte o smartphone e notebook na mesma rede Wi-Fi. Com esses dois passos, você terá um mouse sem fio novo em folha sem gastar um centavo sequer.

O seu smartphone pode funcionar como um mp3 player

Libere espaço no seu novo smartphone utilizando o velho como um mp3 player. Você pode fazer isso armazenando músicas diretamente no dispositivo ou baixando plataformas de streaming como Spotify e Deezer. Com isso, será possível sair para uma caminhada tranquila sem se preocupar com ligações ou mensagens.