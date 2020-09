O Google sabe sobre você? Veja como apagar esses dados

Dados se tornaram assunto relevante com o avanço das tecnologias. Portanto, eles estão relacionados a quase todas as nossas interações e usos da internet. A LGPD, por exemplo, tem sido amplamente discutida por conta da relação dos dados e o uso pelas empresas, que antes não era regulado. Assim, se você se preocupa com o que o seu celular sabe sobre você, deve estar atento ao que você compartilha com as empresas – o que inclui redes sociais e mecanismos de busca. Dessa maneira, você também sabe como descobrir o que o Google sabe sobre você? E como apagar essas informações? Sim, você está sendo monitorado.

Para os leitores de 1984, de George Orwell, os expectadores do seu amigo pop (o reality show) Big Brother, ou até mesmo quem gosta de Black Mirror, pode parecer que a tecnologia foi longe demais. Todavia, não é mentira que as novas tecnologias tem mudado nossas noções de privacidade. Não basta apenas estar no quarto de portas fechadas para estar só. Seja como for, o Google sabe muito mais sobre você do que você imagina.

Por que o Google guarda informações sobre mim?

O recolhimento de dados permite que as empresas e os mecanismos de busca aperfeiçoem seus serviços, principalmente de publicidade. É com os nossos dados que pagamos pela maioria dos serviços online, como o uso das redes sociais. Assim, no caso do Google, estamos o tempo todo usando a ferramenta, o que torna maior a quantidade de dados recolhidos. Mas a plataforma ainda permite um controle sobre os dados coletados.

Quando permitimos que a empresa armazene esses dados em sua nuvem, eles fazem parte do banco. Eles são utilizados principalmente para:

personalizar os serviços de acordo com os gostos dos usuários;

aperfeiçoar seus serviços, com o cruzamento de informações dos usuários e melhorar suas ferramentas;

utilizados para obter insights de novos produtos.

Nesse sentido, nas nossas atividades encontramos as ações que realizamos para personalizar e melhorar serviços. A presença do Google e o recolhimento de dados pode ser mais marcante do que você pensa. Você assiste Youtube? Usa o bate-papo Hangouts? Tem uma conta no Gmail? Utiliza um Android? Provavelmente o Google está armazenando esses dados.

O que o Google sabe sobre você? Como apagar?

Você pode ver todas as informações que o Google armazena na página dos controles de atividade. É armazenado os dados relativos a todos os dispositivos associados à conta Google em questão, ou seja, pode ser smartphone, computador, notebook ou qualquer outro dispositivo relacionado a sua conta de e-mail. Em um dispositivo móvel Android, você pode acessar:

Entre em “Configurações” e selecione “Google”;

Vá em “Conta do Google”;

Depois em “Dados e personalização”;

Clique em “Gerenciar seus controles de atividade”.

No computador, você pode acessar todas as suas atividades (myactivity.google.com/myactivity). Bem como as atividades na web e de apps, que se referem a tudo o que você pesquisa logado, páginas visitadas, aplicativos utilizados no dispositivo e muito mais. Para excluir as informações de atividade, você possui três opções:

Usar a pesquisa para encontrar uma página específica para apagar; Limpar as buscas feitas no mesmo dia e depois clicar em excluir; Eliminar todas as pesquisas, clicando em “Excluir por”, depois “Excluir por data” e selecionar “Todo o período”. Depois, basta clicar em excluir.

Já para apagar as suas atividades no Youtube, basta apagar o histórico de pesquisa. Antes de tudo, se você deseja que não haja a coleta de nenhum dado, você deve acessar seu controle de atividades (myactivity.google.com/activitycontrols) e desmarcar as chavinhas nos itens que deseja. Você também pode optar pela exclusão automática das informações.

O que o Google pensa de mim?

Sim, através das informações e dados sobre o seu usuário, afinal o Google pode estabelecer certas ‘suposições’ para oferecer anúncios direcionados. Ou seja, ela estabelece quais são os seus interesses, encaixados em diferentes categorias. Através do acesso (www.google.com/settings/ads/), você pode eliminar as informações. Para isso:

Acesse sua conta Google;

Vá em “Infomações pessoais e privacidade”;

Depois clique em “Configurações de anúncio” e “Gerenciar Configurações de Anúncio”;

Você pode selecionar “Controlar anúncios com sessão fechada” e escolher se deseja receber anúncios com seus interesses ativados ou desativados.

Quais gravações minhas o Google possui?

Nesse ínterim, os áudios que o Google armazena no seu perfil são gravações de busca por voz ou de conversas com a assistente. Através dele, os recursos são aprimorados e permitem que o dispositivo melhore a capacidade de reconhecer a voz dos usuários.

Você pode escutar todas as suas gravações acessando seu histórico de áudio. Para que as atividades de voz e áudio não sejam gravadas, você deve desativar a chave em seu controle de atividades (myactivity.google.com/activitycontrols), como mencionado acima.

O Google sabe para onde vou? Como apagar?

Sim, o Google sabe todas as localizações que você esteve utilizando um dispositivo logado em sua conta, principalmente se você possui um dispositivo Android. Em suma, ele salva os lugares que você visitou e monta um mapa particular (www.google.com/maps/timeline), que o usuário pode visualizar e a partir dele são fornecidas recomendações semelhantes com os lugares que você costuma ir. E, sim, o recurso funciona mesmo quando não estiver utilizando um serviço Google no momento. Portanto, para desabilitar a opção é preciso:

Acessar o controle de atividades (myactivity.google.com/activitycontrols);

Interrompa o registro virando a chave para a esquerda do “Histórico de localização”

Para excluir todo o histórico: Gerenciar histórico de localização, configurações. dias específicos, selecione a data do calendário e clique no botão da lixeira.

Apesar de tudo, o recurso pode ser útil caso você tenha o celular perdido ou roubado.

Como baixar meus dados salvos no Google?

Acessando dados e personalização (myaccount.google.com/data-and-personalization) e rolando a página, você pode fazer download dos seus dados. Basta clicar na opção e seguir os passos necessários. Além disso, você também pode selecionar outras duas opções: criar um plano para a sua conta e excluir um serviço ou sua conta.

É interessante estar conciente destas ferramentas e sempre explorar as funções da sua conta para um aproveitamento melhor. Por fim, fora todas as opções que citamos neste artigo, você pode exportar todas as informações que a empresa conhece sobre você (takeout.google.com/settings/takeout) e visualizar todas as permissões que você atribuiu às extensões dos sites que você usa (myaccount.google.com/permissions).