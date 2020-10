E mais! Descubra sobre a fusão entre as DM’s do Instagram com o Messenger, do Facebook.

O Instagram Threads tá de cara nova e praticamente nasceu de novo, uma vez que ele passou por uma remodelação. Role para baixo para conhecer a ferramenta. E depois, descubra sobre a união dos chats do Instagram e do Facebook.

O que é o Instagram Threads?

O Instagram Threads é um aplicativo de mensagem que já existia há mais ou menos um ano, mas que antes você só podia conversar com os seus melhores amigos do Instagram.

Agora, por outro lado, os desenvolvedores vão permitir que você interaja com todos os usuários do aplicativo. O Threads, apesar de muito similar com as DM’s do Instagram, possuía algumas funções exclusivas, como mandar atualizações para os seus melhores amigos sobre o que você estava fazendo baseado na sua localização. Por exemplo: “em movimento” ou a “a caminho”.

Como ele vai funcionar?

Então, com a atualização do Instagram Threads, toda a sua rede de contatos estará disponível para conversar no chat. Portanto, será possível enviar vídeos, fotos e mensagens para todos as contas do Instagram, até as que não lhe seguem ou que você não segue.

Essa mudança pode ser uma tentativa de aumentar a popularidade do app, já que antes disso o aplicativo possuía 220 mil usuários ativos. Isso representa menos de 0,1% da comunidade que loga mensalmente no Instagram.

Ademais, outro palpite é que essa transformação é uma forma de competir com o Snapchat, que é um app de vídeos e mensagens onde você manda conteúdo diretamente para os seus amigos, ao invés de postar num feed.

Mudanças para além do Instagram Threads

Por fim, outra mudança recentemente noticiada é que haverá uma conexão entre os chats do Instagram e do Facebook (Messenger).

Logo mais, você vai poder mandar uma DM do Instagram para um amigo do Facebook e vice-versa. Ademais, outra novidade é uma vídeo-chamada que lhe permitirá assistir vídeos e filmes com os seus amigos.

Dentre esse pacotes de mudanças, as DM’s do Instagram também receberão novas funções, como adesivos, mensagens animadas e a possibilidade de personalizar o fundo de tela.

Segundo a CNN, essa união já está disponível para alguns mercados e dentro dos próximos meses, o Facebook irá expandí-la.