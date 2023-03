Gêmeos Digitais: entenda como a tecnologia aumenta produtividade de laticínios

Em um cenário competitivo, de consumidores exigentes e de busca incessante pelo aumento da produtividade, há pouco espaço para erros. Nesse sentido, a combinação de tecnologias de Gêmeos Digitais é o que tem garantido aumento de eficiência produtiva na indústria de laticínios.

A inteligência artificial na indústria de processos de laticínios foi desenvolvida pela empresa de engenharia e automação industrial “Dipsie Engenharia e Software S/A” tem reduzido a variabilidade produtiva – quando o resultado final nem sempre é o mesmo – e elevado o patamar médio dos setpoints dos equipamentos, ou seja, atingindo o valor-alvo do sistema de controle.

Na indústria de laticínios, atingir a estabilidade e uma produção maior, reduzindo a variabilidade do processo é o maior desafio, uma vez que os controles de temperatura, tempo e outros fatores afetam diretamente a performance, qualidade e custos operacionais, além da sazonalidade e alta variabilidade na matéria prima.

Por isso, a solução combinando tecnologias de Gêmeos Digitais, chamado Gêmeo Operacional, tem gerado resultados financeiros expressivos aos clientes. Além disso, a Dipsie Engenharia e Software S/A vem popularizando os sonhados e caros sistemas de Gêmeos Digitais (Digital Twins).

Existem diferentes tipos de gêmeos digitais. Um deles é o "Gêmeo digital Realidade 3D ou Misturada". Trata-se de uma cópia 3D/4D de um determinado item, esse tipo de Gêmeo Digital é indicado para treinamentos; suporte assistido (operador em campo) e vem sendo muito utilizado em setores comerciais como aparelhos eletrônicos, onde é possível visualizar em maiores detalhes os equipamentos. Além do residencial, permitindo a imersão em ambientes, sentindo espaço, detalhes e muito mais.

Tem também o "Gêmeo Digital Modelo Matemático Representativo".

Apesar de ainda ser pouco difundida no Brasil, a Tecnologia de Gêmeos Digitais através de modelos matemáticos representativos do processo são, de longe a tecnologia mais eficiente existente no mercado para exponenciar lucros e reduzir custos. Essa tecnologia exige maior know-how para o desenvolvimento, além de conhecimento de processos industriais, o que restringe também a capacidade de aplicação e replicação.

Qual o benefício da tecnologia Gêmeos Digitais?

A vantagem dessa tecnologia que se tornou uma ferramenta para garantia de qualidade de laticínios, é que ela possui a capacidade de olhar todos os detalhes do processo em dados que combinada aos poderosos algoritmos de otimização da Dipsie Engenharia e Software, formam uma combinação extraordinária a qual podem analisar e simular a melhor estratégia de controle aos equipamentos, permitindo que uma planta industrial chegue ao seu ponto ótimo em questão de horas.

De acordo com a Dipsie Engenharia e Software, o benefício está em sua ferramenta de otimização em tempo real, a qual lida com diversas variáveis do processo, omo: Diversidade na Quantidade e na Qualidade da Matéria Prima, Eficiência de Máquinas e Equipamentos, Diversidade da Mão de Obra Operacional.

Seus algoritmos analisam de forma global os objetivos produtivos, e atuam em cada equipamento entregando o melhor ajuste. O sistema entrega a máxima produtividade permitida pela planta na atual situação, garantindo as restrições técnicas, qualidade, segurança produtiva e de pessoas. Reduzindo as perdas por retrabalho, consumo energético e aumentando os ganhos em qualidade.

Toda essa tecnologia nos sistemas de controle refletem diretamente na performance produtiva de laticínios, atendendo a meta de produção, garantindo a qualidade desejada, reduzindo custos operacionais.

Para alcançar a máxima produtividade o controle das operações deve ser bastante afinado com as mudanças da qualidade de matéria-prima e condições de processamento, além de estar atento às mudanças em cada etapa do processo.

Para garantir o melhor ajuste de todos os equipamentos a Dipsie Engenharia e Software vem aplicando técnicas de controle já consolidadas em outros setores da indústria de processamento contínuo, principalmente dos setores de óleo e gás, que já lideram o uso de ferramentas de otimização em tempo real no mercado, mas essas ferramentas possuem alto custo e demandam grandes investimentos.

Sem dúvidas, a tecnologia tem entregado excelentes resultados na indústria de Laticínios (Lácteos) devido a sua capacidade de analisar a variabilidade da matéria prima, atuando em cada processo para adequar rapidamente com base no objetivo da qualidade, entregando aumento de produtividade, eficiência energética e sendo um grande aliado para garantia da qualidade.

Quem inventou isso?

O conceito de gêmeos digitais foi apresentado pela primeira vez pelo livro de David Gelernter, 'Mirror Worlds', de 1991, com Michael Grieves, do Instituto de Tecnologia da Flórida, aplicando o conceito à fabricação.

Em 2002, Grieves mudou-se para a Universidade de Michigan quando apresentou formalmente o conceito de gêmeo digital em uma conferência da Society of Manufacturing Engineers em Troy, Michigan.

No entanto, foi a NASA quem primeiro abraçou o conceito de gêmeo digital e, em um relatório de roteiro de 2010, John Vickers da NASA deu o nome ao conceito. A ideia foi usada para criar simulações digitais de cápsulas espaciais e naves para testes.

O conceito de gêmeo digital se espalhou ainda mais em 2017, quando o Gartner o nomeou como uma das 10 principais tendências estratégicas de tecnologia. Desde então, o conceito tem sido usado em uma gama cada vez maior de aplicações e processos industriais.

