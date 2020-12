Startup de Campinas desenvolve ‘gêmeo digital’; entenda a tecnologia

Você já ouviu falar em gêmeo digital ou digital twin? Pois essa é uma nova tecnologia de Inteligência Artificial que pode revolucionar o mercado e as industrias modernas.

Embora o conceito de gêmeo digital exista desde 2002, é apenas graças à Internet das Coisas (IoT) que sua implementação se tornou econômica. E, é tão importante para os negócios hoje, que ela já foi eleita uma das principais tendências de tecnologia estratégica da década.

O que é gêmeo digital?

O gêmeo digital, ou digital twin, é uma cópia virtual fiel de um objeto, equipamento ou indústria, os quais são alimentados com dados em tempo real, processados e analisados por tecnologias de Inteligência Artificial, capazes de “sentir”, “pensar” e “agir” a uma incrível velocidade de milissegundos.

Por estarem conectados ao ambiente real, os gêmeos digitais são capazes de prever anomalias, identificar problemas com antecedência, além de analisarem cenários de mercados e produtivos, entregando a melhor estratégia para obtenção de lucro.

Além disso, algumas tecnologias de gêmeos digitais são capazes de atuar diretamente nas máquinas e processos industriais entregando maior segurança e qualidade com o menor custo produtivo.

Gêmeos digitais vão transformar as industrias

As empresas Deloitte e KPMG, em 2017, adiantaram através de seus relatórios Industry 4.0 and the digital twin e Beyond the hype, que os gêmeos digitais serão uma ferramenta indispensável a qualquer indústria.

Os gêmeos digitais permitem a identificação dos problemas com antecedência, simulação de cenários produtivos e permitem redesenhar toda uma produção em poucos segundos, além de auxiliarem no planejamento e controle de produção e outras áreas.

Segundo a companhia Gartner, as empresas que utilizarem os gêmeos digitais terão um aumento mínimo de 10% em sua eficiência. O que já é bastante “expressivo”, essa porcentagem pode ser maior de acordo com a complexidade e a maturidade de controle de processo de algumas empresas.

Gêmeo digital da startup de Campinas

A Startup Dipsie Solutions, localizada em Campinas SP, apoiada pela FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo), desenvolveu uma solução de Gêmeo Digital como Modelagem em Tempo Real.

Seus algoritmos são capazes de analisar uma planta industrial inteira a cada 10 segundos, realizando os ajustes necessários para obtenção da maior performance produtiva capaz de se obter com aquela planta.

Através de uma solução Híbrida (Local e em Nuvem), garante a soberania dos dados da empresa e fácil acesso aos relatórios de qualquer local do mundo.

De acordo com seu CEO Nicolas Goulart, a solução vai muito além, pois uma vez que os algoritmos garantem a melhor performance produtiva, entregando a estratégia e medindo em termos de custo operacional x lucratividade, o sistema também é uma modelo matemático rigoroso e fiel da planta, garantindo a melhor estabilidade operacional, segurança produtiva, segurança de pessoas, qualidade e economia.

Por se tratar de um gêmeo digital que atua em conjunto com a planta física, todas e quaisquer informações estão disponíveis. Basta solicitar e em poucos segundos você terá os relatórios.

X-Machine RTO

O X-Machine RTO (Gêmeo Digital) da Dipsie Solutions foi construído para aproveitar os sistemas existentes nas plantas de nossos clientes, entregando inteligência aos sistemas e processos, tornado sua implementação rápida e com baixo custo. Além de permitir a integração com sistemas de ERP, modelos e relatórios ou visualizações de acordo com a necessidade de cada cliente.

O Gêmeo Digital da Dipsie Solutions pode ser aplicado a qualquer área da indústria, e seu modelo de negócios é livre, em que o cliente pode cancelar sua utilização a qualquer momento.

A Dipsie Solutions afirma que sua missão é ser uma empresa que retém clientes e aumenta seus lucros usando a tecnologia.