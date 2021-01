Instagram: Reels pode passar por mudança? Entenda o caso

O Instagram é uma rede social com bastante popularidade. Mas a sua ferramenta Reels parece não agradar ao chefe Adam Mosseri. Inspirado no rival TikTok, a plataforma permite que os usuários compartilhem vídeos divertidos, de até 15 segundos.

Para o CEO, apesar de o Reels estar se popularizando, ainda não é o suficiente. Se comparado ao principal concorrente. Para Mosseri, os números alcançados ainda são mínimos.

“Eu não estou feliz com o Reels. Estamos crescendo tanto em termos de compartilhamento e consumo, mas temos um longo caminho ainda. E temos que ser honestos, o TikTok está muito à frente”, afirmou para podcast Decoder, do The Verge.

Há seis meses na rede social, a ferramenta não alcançou a quantidade de público. Por enquanto, a equipe continua trabalhando para garantir um bom serviço ao público.

Contudo, mudanças podem estar a caminho, segundo Mosseri. A ideia é melhorar na construção de ferramentas mais poderosas e criativas. E que não sejam somente um meme ou algo do momento, mas podendo oferecer mais criatividade aos produtores de conteúdos.

Outra ideia é simplificar a vida do usuário do Instagram em relação ao IGTV. Porque muitos confundem quais são os vídeos para essa ferramenta e quais são os para o Reels. Por isso a rede social quer consolidar mais recursos para as ferramentas.

O que é o Reels?

Surgido em agosto de 2020, o Reels foi feito com a ideia de concorrer diretamente com o TikTok, que bombou a partir da quarentena. Portanto, funciona como um recurso dentro do Instagram, permite ao usuário gravar vídeos curtos, de até 15 segundos, com cortes, efeitos e música de fundo.

Desde então, os brasileiros se divertem com a novidade do Instagram. Assim, produzem dublagens bem-humoradas e desafios. Como os famosos challenges, em que as pessoas surgem com maquiagens ou roupas diferentes, em um estalar de dedos.

Para usar esse recurso é muito simples. Com celular, abra a câmera do aplicativo e selecionar a opção para “Reels” no menu lateral.

Vale lembrar que a plataforma permite que o usuário crie os vídeos no Reels de três formas: em uma série de trechos (um de cada vez), todos de uma só vez ou ao fazer os uploads de vídeo direto da galeria do smartphone.

Para gravar cada trecho basta pressionar o ícone de gravação e soltar para finalizar sua gravação. Depois é só compartilhar na ferramenta, e esperar os likes e comentários dos seguidores!

Assim como os Stories, que o Instagram lançou para concorrer com o Snapchat, o oferece ao público da rede social uma solução similar à encontrada no aplicativo chinês. TikTok.

Mas a diferença é que os Stories ganharam uma popularidade mais rápida, em comparação ao Reels. Este que ainda é bem menos popular que o concorrente da China.

Por isso, os superiores do Instagram desejam focar em recursos mínimos, para se tornarem diferentes do Tik Tok.

“Acho que há muitas maneiras interessantes de nos diferenciarmos ao longo do tempo. E estou animado com a possibilidade de que isso aconteça ainda este ano, mas agora estamos mais focados no que eu chamaria de table stakes [requisitos mínimos]”, destacou Mosseri.

Simplificar o Instagram

Portanto, o executivo afirmou que o Instagram necessita retornar ao foco para a simplicidade, que era os seus primórdios. A rede social foi criada com visual simples e focado no instantâneo.

E assim, o objetivo é que o aplicativo fique mais limpo, se concentrando em menos informações na plataforma. Para que ele fique com um visual mais simples ao usuário

“Acho que você corre o risco de se espalhar muito e não fazer nada tão bem, se você tentar fazer muitas coisas. Isso é algo com que nos preocupamos, outra razão pela qual considero importante buscarmos oportunidades para consolidar ideias e produtos”, afirmou na entrevista.

Entre as informações sinalizadas pelo executivo, constam que a rede social terá grande foco em recursos de comunicação visual e comércio. Eles são considerados o público alvo de grande importância dentro da plataforma.

“Estamos buscando oportunidades de fazer menos e melhor. Mas o ano passado foi, de várias maneiras, reagir ao mundo e colocar um monte de novas apostas. Este ano tem que ser para cumprir esses compromissos e simplificar a experiência”, finalizou o CEO do Instagram.