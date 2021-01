O Instagram tem desenvolvido diversas ferramentas que ajudam influenciadores digitais e empresas a divulgarem os seus produtos e se aproximarem dos clientes. Por isso, se você tem como objetivo engajar com a sua audiência, confira aqui algumas ideias de hacks para Stories.

Primeiramente, é muito importante que toda empresa possua um planejamento e cronograma de posts. Descubra o que seu seguidor quer ver e quais conteúdos são passíveis de mais envolvimento. Mais do que utilizar o Instagram Stories de forma aleatória, é fundamental trabalhar esse recurso dentro da sua estratégia de marketing digital.

10 hacks para Stories que aumentam o seu engajamento

O Instagram Stories é perfeito para o compartilhamento de imagens e vídeos de até 15 segundos. Além disso, o produtor de conteúdo pode abusar dos recursos disponíveis, como gifs, figurinhas e letras com fontes e cores diferentes.

Por isso, os hacks para Stories surgem com esse objetivo de engajar com a audiência e torná-la ainda mais próxima da empresa. Além disso, você ainda terá a possibilidade de mensurar os dados e saber as impressões e quantidade de visualizações.

Quer saber como utilizar os hacks para Stories de maneira inteligente e melhorar o relacionamento com o seu cliente? Confira a seguir dicas incríveis de como usar as funcionalidades do Instagram e alavancar o seu negócio nessa rede social.

Utilize CTAS e promova a interação

A ferramenta Stories oferece dezenas de possibilidades para o produtor de conteúdo colocar em prática toda a sua criatividade. Você poderá criar enquetes e estimular a participação da audiência. Por isso, busque postar assuntos que sejam do interesse dele.

Aproveite para incluir também um call to action, direcionando os seus seguidores para realizarem uma ação. Aliás, o mais comum é inserir links que direcionam ao site da empresa. Sem dúvidas, esse é um dos hacks para Stories mais eficientes.

Ofereça um conteúdo dinâmico

Além de publicar com constância, faça de tudo para que esse conteúdo seja atraente. Para tal, utilize os recursos sonoros e gráficos, disponibilizados pela plataforma.

Você pode inserir emojis, filtros nas imagens e textos decorados. Além disso, não esqueça da geolocalização e das hashtags para direcionar melhor o seu público.

Algumas dicas bacanas de hacks para Stories é que você insira dicas de livros e filmes interessantes. Mas é claro, cada empresa possui um perfil diferente, então encontre o conteúdo que irá atrair a sua audiência.

Essa é uma das melhores formas de melhorar o posicionamento diante dos seus seguidores. Eles entenderão que você é conhecedor em determinado assunto e que ainda se interessa com as suas preferências.

Faça lives – uma das melhores ideias de hacks para Stories

As Lives no Instagram se tornaram um grande sucesso em 2020 e prometem continuar na lista de hacks para Stories também em 2021. Através delas, é possível interagir com seus seguidores, responder comentários ao vivo e realizar bate papos sobre algum tema.

Você ainda tem disponível quem visualizou o seu perfil, quem entrou na Live e poderá compartilhar para outros usuários verem depois. Porém, será preciso salvar a transmissão.

Insira links externos aos stories

Perfis públicos e empresas com mais de 10 mil seguidores podem inserir links externos ao Instagram Stories. Essa é uma ótima chance para divulgar sites e blogs. Por isso, aproveite a sua Call to Action para direcionar seus clientes em potencial ao seu site.

Invista em anúncios patrocinados

Os anúncios patrocinados nos Stories já fazem parte da estratégia de marketing de muitas empresas. O usuário pode optar por assistir até o final ou não, mas é inevitável que ele não veja.

Mas, de antemão, atente-se que você deve usar um quantidade mínima de texto e trabalhar conteúdos em que a marca apareça. Além disso, observe a proporção das imagens e vídeos.

Organize os filtros que mais utiliza

Se você utiliza bastante os filtros no Instagram Stories, deixe-os mais fáceis para serem encontrados na ferramenta. Certamente, esse hack para stories pode te ajudar na questão da organização e a poupar tempo.

Inclua os destaques ao seu perfil

Tem muita gente se dando conta agora sobre a importância dos destaques como hacks para Stories. Eles ajudam a organizar o feed e destacar os principais Stories que você fez. Por isso, priorize e atualize sempre os quatro primeiros, pois eles são os primeiros que o seguidor verá.

Publique no momento em que seus seguidores estiverem ativos

Sempre que possível, dê uma olhadinha para saber quais os horários em que a sua audiência está presente no Instagram. Assim, você poderá organizar melhor o seu planejamento e os horários de postagem e gerar mais engajamento.

Hacks para Stories: use mais templates

Se você costuma fazer enquetes e realizar perguntas nas Stories, porque não utilizar templates prontos? Eles são perfeitos para economizar tempo e ainda dão uma cara profissional e mais organizada às suas publicações.

Copie e cole imagens nos stories

Esse é um dos hacks para Stories que poucas pessoas conhecem. Através dele, você conseguirá inserir mais de uma imagem na sua postagem. Basta copiar e em seguida colar a imagem em cima da que você já possui. Assim poderá fazer montagens incríveis.

Gostou dessas ideias de hacks para Stories? Então confira também outras funcionalidades incríveis da plataforma do Instagram, como o recurso do Reels e porque você deve usá-los.