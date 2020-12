Quer aprender a fazer seus próprios challenges no TikTok? Então, confira nessa matéria algumas dicas para quem está começando a usar a rede social. Saiba como se destacar e aumentar a visibilidade do seu perfil, criando suas próprias versões de vídeos que estão bombando.

O TikTok é uma das plataformas que mais crescem em todo o mundo. Isso porque, além de popular, ele é divertido, intuitivo e funciona para muitas pessoas como uma espécie de passatempo. Aliás, muitas empresas estão descobrindo as potencialidades dessa rede para divulgar produtos e serviços. Por isso, os tiktokers influencers são os mais procurados pelas marcas para representá-las.

Por isso, conheça mais um pouco sobre a ferramenta. Mas, antes mesmo de te ensinar como criar bons vídeos, descubra o que são os challenges no TikTok e como eles podem otimizar as suas estratégias de marketing.

O que são os challenges no TikTok?

Os challenges no Tiktok são uma espécie de desafios públicos, no qual os participantes interagem através de dancinhas. Eles são acessados na própria plataforma, mas também podem ser compartilhados no Facebook e Instagram para outras pessoas visualizarem.

Além de ser uma ótima estratégia para perfis que desejam ter um alcance maior, os challenges são divertidos e aumentam o engajamento do usuário. Porém, por mais que sejam criativos, nem sempre é fácil montar um vídeo perfeitinho.

Dessa forma, a plataforma pode se tornar um tanto complicada para quem não tem domínio de tecnologia. Por isso, listamos aqui um passo a passo que pode te ajudar a criar challenges no TikTok dignos de muitos compartilhamentos.

Como fazer bons Challenges no TikTok

Se você está curioso para saber como participar dos desafios do TikTok, siga essas etapas que listamos aqui. Certamente você fará vídeos incríveis com essas dicas simples de como o usar a plataforma.

1. Acesse os challenges no TikTok no feed

Primeiramente, você pode ir à seção “Descobrir” no TikTok e pesquisar os temas por hashtags. Certamente você encontrará muitos vídeos de pessoas de todas as partes do mundo. Além disso, você verá muitos desafios que já estão rolando.

Em seguida, é só visualizar o que for mais interessante e clicar no ícone de disco. Assim será possível salvar os efeitos e trilha sonora do vídeo. Pronto, agora você já poderá ir para a próxima etapa.

2. Salve os efeitos e áudios

Essa opção é perfeita para quem deseja participar dos challenges no TikTok, mas tem pouco tempo para criar novas coisas. Você poderá salvar as trilhas sonoras e efeitos dos vídeos que você se interessar e deixá-los na parte dos favoritos.

Tudo o que for salvo pode ser visitado futuramente, quando você quiser criar os vídeos. Os efeitos ficam na aba “Efeitos” e os sons na aba “Sons”.

3. Veja os tutoriais de challenges no TikTok

Outra forma de fazer bons challenges no TikTok é ver o que os outros usuários estão fazendo. Existe uma diversidade de desafios que podem ser acessados não só nessa plataforma, como também no Youtube.

Se quiser, coloque na busca uma hashtag e em seguida a palavra “tutorial”. Sem dúvidas, você verá várias danças divertidas e poderá criar a sua própria versão.

4. Coloque os vídeos em câmera lenta e imite-os

Algum vídeo pareceu ser interessante, mas muito difícil? Que tal colocá-lo em câmera lenta? Assim será mais fácil de aprender a dancinha e captar todos os movimentos para reproduzir depois.

Para isso, baixe o vídeo no mesmo ícone de compartilhamento. Em seguida, abra-o no seu celular e veja quantas vezes for necessário até gravar as sequências.

5. Utilize os filtros certos

Além dos áudios, os filtros também são fundamentais no seu vídeo e dão um toque especial a ele. Você poderá aplicar maquiagem, alterar a cor dos olhos, da pele e dos lábios.

As opções são bem distintas e variadas, então é provável que você veja também alguns filtros engraçados, que chamarão a sua atenção.

Faça uso do temporizador

Esse é um dos principais recursos que o usuário pode utilizar durante os seus challenges no TikTok. O temporizador calcula os segundos entre o início e o término do seu vídeo.

Além disso, eles possibilitam dar ao seu vídeo um efeito de transição entre cenas. Ou seja, você poderá inserir objetos ao vídeo sem que o espectador perceba que ele foi modificado.

6. Publique o vídeo em todas as redes sociais

Pronto, agora que o seu vídeo está pronto, é só postá-lo nas redes sociais. Sem dúvidas, os challenges no TikTok foram uma das inovações mais interessantes do aplicativo. E por esse motivo, a ferramenta não para de crescer e conquistar novos usuários.