Jogos Google Doodle: 10 games que você precisa conhecer

Como uma forma de celebrar datas comemorativas e homenagear personalidades importantes, o Google exibe diferentes logos na página inicial. Elas podem aparecer na forma de ilustrações, animações e até mesmo jogos. Essas versões, conhecidas como Doodles, são uma marca do navegador e costumam surpreender os usuários. Embora nem todos saibam o nome dessas versões, muitos já se divertiram com elas. Por exemplo, podemos citar o jogo do Pac-Man, do Doctor Who e muitos outros.

Quais são os melhores jogos do Google Doodle?

Abaixo, você pode conferir os 10 jogos mais marcantes que já apareceram no Google Doodle!

1. 30 anos de Pac-Man

Em 2010, mais precisamente no dia 21 de maio, o Google lançou um jogo para comemorar o 30º aniversário do clássico Pac-Man, que também é conhecido como “Come-Come” em terras brasileiras. Assim como demonstra a imagem acima, o cenário possui o formato da logo do navegador. Apesar dessa diferença, os gráficos e a trilha sonora do jogo são idênticos. Além disso, vale destacar que o Doodle pode ser jogado por até duas pessoas.

2. Olimpíadas de 2012 | Jogos Google Doodle

Dois anos depois, quando ocorria a Olimpíadas de 2012, o Google Doodle exibiu uma série de jogos especiais. Cada um deles era baseado em uma modalidade da competição, como futebol, canoagem e corrida com obstáculos e basquete. Este último ganhou muita popularidade ao desafiar os internautas a fazerem o máximo de cestas possível em apenas 24 segundos.

3. 50 anos de Doctor Who

No dia 23 de novembro de 2013, a produção Doctor Who completou 50 anos. Para celebrar o aniversário deste fenômeno da cultura pop, a Google criou um Doodle especial. No jogo, o Doutor é um alienígena capaz de viajar no tempo e no espaço. Além disso, ele contava com um poder curioso: sempre que estivesse à beira da morte, ele regenerava-se em um novo corpo.

O Doutor contava com 11 reencarnações e os usuários deviam escolher entre uma delas na tentativa de recuperar as letras da palavra “Google”, que foram roubadas pelos pelos Daleks. Se o jogador fosse exterminado por um deles, outra encarnação surgiria.

4. 40 anos do cubo mágico

No ano seguinte, o cubo mágico comemorava seu 40º aniversário. O objeto, que se tornou um fenômeno mundial, nasceu em em 1974 na Hungria graças ao professor de arquitetura Erno Rubik. Para celebrar essa conquista, o Google Doodle permitiu que os usuários resolvessem o quebra-cabeça de maneira digital.

5. The Pony Express faz 155 anos

O Google também lançou um Doodle em comemoração ao 155º ano da empresa The Pony Express, que após a sua fundação em 1860, entregava correspondências nos Estados Unidos a cavalo. No jogo, você controla um jogador que deve passar por obstáculos, coletar todas as 100 cartas e entregá-las em seu destino.

6. Dia das Bruxas

Em seguida, no dia 31 de outubro de 2016, o Google Doodle lançou o Magic Cat Academy, jogo cujo personagem era um gato preto chamado Momo. Após fantasmas roubarem o seu livro de feitiços e ameaçarem sua escola de magia, ele decide ser o herói. Para derrotar os fantasmas, o jogador precisa desenhar na tela o símbolo que está em cima de suas cabeças. Após quatro anos do lançamento, no dia das Bruxas de 2020, o Google surpreendeu os usuários com o lançamento da continuação do jogo. A nova missão de Momo consistia em derrotar novos fantasmas, mas dessa vez no fundo do oceano.

7. Dia dos namorados

Quem pensa que o Dia dos Namorados é só romance, está muito enganado. Em 12 de junho de 2017, a Google mostrou que a data também tem lugar para diversão com o lançamento de um novo Doodle. A história é vivida por um pangolim que recebe uma carta de sua amada e resolve visitá-la. No entanto, antes de ir, ele decide levar um presente para ela. Como resultado, fica para o jogador a missão de ajudar o animal em sua tarefa de fazer o presente perfeito. Para tanto, é preciso passar por fases de plataforma, coletando nozes, notas musicais e outros itens para sua confecção.

8. Ensinando programação para crianças

Logo depois, no dia 4 de dezembro do mesmo ano, o Google Doodle lançou mais um jogo, dessa vez em parceria com o MIT. O objetivo era comemorar os 50 anos de programação para crianças. O jogador tinha que ajudar um coelho a coletar as cenouras à sua volta, criando comandos para o animal. Assim, ao apertar o “Play”, o jogo compilava os comandos e o personagem os realizava.

9. Gnomos de jardim | Jogos Google Doodle

Em homenagem ao Garden Day (Dia do Jardim), comemorado na Alemanha, o Google lançou mais um Doodle. O jogo ficou disponível em 10 de junho de 2018 e dava destaque a pequenas estátuas que foram criadas no país durante século XIII. A missão do jogador era usar uma catapulta para lançar diferentes gnomos de jardim o mais longe possível.

10. Arte das sombras

Por fim, temos uma homenagem ao Ano Novo Lunar na China e à chegada do Ano do Porco, realizada pelo Google Doodle no dia 5 de fevereiro de 2019. Na ocasião, a empresa lançou um jogo no qual o usuário deveria ligar a webcam e formar com as mãos os 12 animais do ciclo lunar na frente dela. ´Para reconhecer e validar o formato da sombra, o Doodle utilizava IA (inteligência artificial).

Caso você tenha se empolgado e queira reviver esses jogos, basta acessar https://www.google.com/doodles#archive, buscar o nome do Doodle desejado na caixa de pesquisa e se divertir.