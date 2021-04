Magazine Luiza compra mais duas startups de delivery

O Magazine Luiza continua fazendo suas compras no mercado de startups e inovação. A varejista anunciou,nesta quarta-feira, 31, a compra das startups ToNoLucro e GrandChef, ambas focadas em delivery.

Sem revelar valores ou detalhes da negociação, a empresa enviou nota à imprensa comunicando a aquisição. Com a compra, a empresa ressalta que, agora, é o “quarto player em delivery de alimentos prontos” no Brasil.

A ToNoLucro, mais conhecida por seu aplicativo de mesmo nome, tem atuação forte no norte do País. Está, atualmente, em 40 cidades de Goiás, Pará e Tocantins, com 5 mil restaurantes cadastrados e 2 mil entregadores ativos.

A GrandChef vai um pouco além na proposta de delivery. A startup tem como objetivo auxiliar na gestão de restaurantes, integração com plataformas de delivery e gestão financeira e controle de estoque. Atualmente, tem 3 mil restaurantes cadastrados em 25 Estados brasileiros.

Estratégia – Magazine Luiza

Na nota enviada à imprensa, o Magazine Luiza confirmou que as novas aquisições irão ajudar a empresa a se consolidar no mercado de delivery. Essa estratégia de mercado, que vai além do setor varejista, começou em setembro de 2020 com a aquisição da startup AiQFome. Atualmente, a startup atua em 500 cidades do País e processa cerca de R$ 30 milhões de pedidos no valor total de R$ 1 bilhão.

Agora, a ToNoLucro deve aumentar a presença da AiQFome no norte do País, enquanto a GrandChef atuará na digitalização e integração dos clientes do AiQFome.

De acordo com levantamentos do próprio Magazine Luiza, o setor movimentou R$ 18 bilhões em 2020, mas tem potencial de gerar R$ 196 bilhões no mercado de alimentações fora de casa.

No entanto, vale dizer, a estratégia do Magazine Luiza vai além de serviços de delivery. Neste ano, a empresa comprou a VipCommerce, startup focada na digitalização de supermercados.

Por fim, em 2020, o Magazine Luiza comprou 11 empresas, como o sebo digital Estante Virtual, o site de tecnologia Canaltech, a escola de marketing DigitalCom School e a fintech Hub.