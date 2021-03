Nintendo inaugura parque inspirado em ‘Super Mario’

Depois de alguns atrasos devido à pandemia do novo coronavírus, o primeiro parque de diversões temático do universo da Nintendo abriu suas portas nesta quinta-feira, 18. Totalmente inspirada na série de games ‘Super Mario’, a nova atração fica em uma extensa área do parque do estúdio Universal Japan, na cidade de Osaka, região oeste do Japão.

Os visitantes podem “entrar” no mundo dos games de Mario, Luigi, Peach e outros personagens icônicos criados pela empresa de videogames. Uma das atrações mais desejadas é uma pista inspirada em ‘Mario Kart’, onde o visitante usa um óculos de realidade virtual, acoplado a um boina vermelha, e brinca da tradicional corrida de karts.

Também é possível comprar pulseiras inteligentes para “explorar” o parque, assim como em um jogo de videogame. Conectado ao smartphone, o vestível permite que os visitantes “quebrem” blocos virtuais para reunir moedas em uma espécie de carteira digital. Dessa forma, assumem uma missão parecida com a do próprio Mario.

Adiamento

O parque de ‘Super Mario’ estava previsto para ser aberto no ano passado para acompanhar o boom de turistas no Japão atraídos pelas Olímpiadas de Tóquio. A pandemia, no entanto, mudou os planos dos organizadores, a Olimpíada e a inauguração, que passou a ser marcada para fevereiro. Mas a piora do quadro sanitário global fez, mais uma vez, a abertura ser adiada, agora para março.

Na inauguração desta quinta, houve controle rígido no número de visitantes, orientados a usar máscaras o tempo todo. Vale dizer que, atualmente, o Japão está com acesso restrito de estrangeiros. Brasileiros, por exemplo, ainda não conseguem entrar diretamente no país. A expectativa, devido a esse quadro limitante de circulação, é de um número menor de visitantes neste primeiro mês.

Além do Japão

Segundo a Nintendo, o parque de ‘Super Mario’ no Japão custou cerca de 60 bilhões de ienes, algo em torno de R$ 3 bilhões na cotação de hoje. Mas apesar do alto custo e da crise nos parques da Disney, a fabricante de videogames está otimista com a expansão de parques temáticos ao redor do mundo e até já prometeu novas atrações.

Outros parques estão em desenvolvimento em Singapura, na Flórida e na Califórnia, nos Estados Unidos. O parque de Orlando, porém, deve ficar pronto apenas em 2025.