Roku Express ou Xiaomi Mi TV Stick, qual o melhor? Os dois são dispositivos de streaming para televisão. Deste modo, permitem que o usuário assine a programação do Netflix, Amazon TV e Disney+ através da internet.

A princípio, basta ter uma entrada HDMI na sua TV, aquele conector que parece uma entrada USB em tamanho família. Ambos os aparelhos são lançamentos de qualidade, e deste modo concorrem com o Chromecast do Google.

Veja as diferenças entre ambos antes de decidir qual o melhor para você.

Interface do Xiaomi Mi TV Stick

O Xiaomi Mi TV Stick transforma sua televisão em uma Android TV. Definitivamente um ponto-chave do produto, pois muitos não podem desfrutar de uma Smart TV. Em resumo, a vantagem é a praticidade no uso de aplicativos familiares para quem tem um smartphone Android. A forma de navegação é a mesma.

Além disso, a navegação pode ser feita por voz ou por digitação. Este é um ponto importantíssimo, pois é frustrante caçar letrinhas usando o controle remoto.

Nesse sentido, o botão “Menu”, representado por uma grade de quadrados, abre uma aba sobreposta sem precisar sair da atividade em questão. Essa nova janela mostra sugestões dos aplicativos instalados, além de alguns jogos. Em suma, o dispositivo da Xiaomi é de fácil acesso.

Interface do Roku Express

O Roku Express utiliza um sistema próprio, ou seja, não é Android ou Apple. Dessa maneira, lembra a interface de algumas operadoras de TV à cabo. Por esse motivo, é mais simples, porém muito acessível para usuários menos experientes.

No item “Canais de streaming” aparecem os itens já instalados, além de alguns destaques. Em seguida há a lista de novidades, programas recomendados, itens grátis, e pesquisa. Por último, oferece um catálogo completo classificado por gênero.

Assim como o Xiaomi Mi TV, o Roku Express possui controle remoto, além de uma interface bem intuitiva. Dessa forma, é possível utilizar os serviços de streaming em Full HD e 4K sem problemas.

Aplicativos e performance, qual o melhor?

O Roku Express cumpre seu papel. De certo, os canais de streaming (Netflix, Globoplay, HBO Go e Apple TV) funcionam sem queda de performance. Porém, a troca de canais é lenta e, se for feita enquanto estiver vendo um filme, o canal é encerrado e a reprodução interrompida. Em contrapartida, oferece mais de 100 canais dentro das categorias, mas muitos deles são promocionais.

Em contraponto, o Xiaomi Mi TV Stick usa o sistema Android. Funciona bem com jogos mais simples. De antemão, um ponto forte para o dispositivo da Xiaomi é o assistente de voz inteligente, pois relaciona o aplicativo aberto ao resultado exibido.

Por exemplo, ao dizer “filmes de comédia” com a Netflix no fundo, ele mostra uma lista de filmes disponíveis no catálogo respectivo. Igualmente, o mesmo acontece com o Amazon Prime Video.

Entretanto, a performance na troca de tarefas no Xiaomi deixa a desejar. Durante a reprodução de vídeos, o sistema demora até que a barra inferior do Google Assistente apareça na tela e o reconhecimento por voz seja ativado. Nesse ínterim, o vídeo perde as legendas e não dá para cancelar.

Quais as diferenças entre o Roku Express e o Xiaomi Mi TV Stick?

O Xiaomi Mi Stick TV só pode ser utilizado pelo controle remoto, entretanto, tem suporte ao Assistente Google. Dessa forma, é possível procurar conteúdos usando o comando de voz. Em contrapartida, o Roku Express pode ser usado tanto pelo controle quanto através do aplicativo.

Por outro lado, o dispositivo da Xiaomi oferece uma grande variedade de aplicativos do Google Play. Juntamente com os canais de streaming inclui também uma grande variedade de jogos. Além disso, por ser baseado no sistema Android, a performance é satisfatória.

Outra diferença é no modo de conexão do controle remoto. O Roku Express funciona por infravermelho, que proporciona uma resposta rápida e familiar. Já o Xiaomi Mi Stick TV faz uso da tecnologia Bluetooth. Consequentemente, o tempo de resposta é um pouco mais longo.

Onde comprar e quais os preços?

Pesquisamos o Xiaomi Mi TV Stick nos principais e-commerces do país. Como resultado, os preços encontrados variam de R$ 280 a R$ 350.

Similarmente, encontramos o Roku Express à venda por valores entre R$ 230 e R$ 310.

Considerando que são equipamentos importados, e portanto cotados em dólar, uma boa alternativa para juntar dinheiro é através do criptoativo USD Coin (USD), cuja cotação é pareada com a moeda norte-americana. Abra sua conta na exchange Mercado Bitcoin e aproveite para conhecer esta nova forma de investir!

Qual o melhor: Roku Express ou Xiaomi Mi TV Stick?

Se você quer um dispositivo mais barato e não está muito familiarizado com o conceito, o melhor é o Roku Express. Enfim, o dispositivo tem boa qualidade e oferece um acesso rápido aos serviços de streaming favoritos.

Por outro lado, se você procura um dispositivo com um sistema mais completo e versátil, o Xiaomi Mi Tv Stick é o melhor. Sem dúvida, com uma grande variedade de aplicativos, é mais indicado para aqueles que procuram uma experiência similar à uma Android TV.