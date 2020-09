Samsung Galaxy Note 20 chega ao Brasil; preço começa em R$6,4 mil

As principais características dos smartphones da linha Galaxy Note são a tela grande e a caneta S Pen, que permite anotações à mão e conta com outras funcionalidades.

O Samsung Galaxy Note 20 e do Galaxy Note 20 Ultra já tem data e preço para revenda no Brasil. Os novos smartphones da empresa coreana custam a partir de R$ 6.499 e R$ 7.999, respectivamente. Juntas, a série oferece hardware refinado, software mais produtivo e especificações poderosas, além de uma nova caneta S Pen, suporte às redes 5G e telas de até 6,9 polegadas.

Quando começa a ser vendido no Brasil?

A fabricante informou que os consumidores poderão encontrar alguns dos novos eletrônicos a partir de 18 de setembro nas lojas físicas. Já as encomendas vão de 3 a 17 de setembro. As compras pela loja online oficial poderão ser parceladas em até 18 vezes.

Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra: qual a diferença? Ambos os telefones vêm com a caneta da Samsung, processadores mais poderosos e câmeras aprimoradas em comparação com a Note 10 do ano passado. Além disso, o modelo Ultra possui uma câmera de 108 megapixels e tecnologia Ultra Wideband, que pode tornar o telefone melhor na comunicação com dispositivos domésticos inteligentes no futuro.Embora o Note 20 e o Note 20 Ultra podem parecer semelhantes, mas eles têm algumas diferenças notáveis ​​quando se trata de suas telas e câmeras, entre outras características.

Galaxy Note 20

O Galaxy Note 20 (preço de lançamento: $ 999 nos EUA) não é apenas uma versão menor do Ultra, pois oferece menos em muitas áreas. O telefone possui uma tela menor de 6,7 polegadas plana e com resolução e taxa de atualização mais baixas. Não suporta armazenamento expansível e é feito de plástico, que é o nome da Samsung para plástico brilhante. O telefone também não tem um slot para cartão microSD, vem com câmeras mais fracas e possui uma bateria menor de 4.300mAh.

RAM de 8 GB e armazenamento de 256 GB

Cores bronze, verde e cinza

Preço sugerido de R$ 6.499 no Brasil

Galaxy Note 20 Ultra

O Galaxy Note 20 Ultra (preço de lançamento: $ 1.299 nos EUA) é o melhor telefone da série, oferecendo quase tudo que você deseja de um telefone. Ele vem com uma enorme tela WQHD + de 6,9 ​​polegadas curvada nas laterais, o mais recente processador Snapdragon 865 Plus ou Exynos 990 (dependendo da região) e uma bateria de 4.500 mAh. É feito de metal e vidro e oferece suporte para armazenamento expansível.

Assim, o Galaxy S20 Ultra é um exemplo perfeito de quando um telefone exagera tanto em suas especificações que acaba sendo bom demais para muitos clientes. Então com recursos como bateria de 5.000 mAh, até 16GB de RAM e Zoom 100x Space, o S20 Ultra foi uma demonstração de força da Samsung, com ficha de especificações própria de um telefone que leva a palavra Ultra no nome.

RAM de 12 GB e armazenamento de 256 GB

Cores bronze, branco e preto

Preço sugerido de R$ 7.999 no Brasil

Novos gadgets

A empresa também lançou os tablets Galaxy Tab S7 e S7, fone de ouvido sem fio e relógio inteligente Galaxy Watch 3.

O relógio chega pelo preço sugerido de R$ 2.799 na versão de 41 mm e R$ 2.999 no modelo de 45 mm.

Já o fone tem design diferente, em formato de “feijão”. Apresenta dois microfones externos e um interno. Se percebe que o ambiente tem muito ruído, o microfone interno é acionado e os externos cancelados.

Tablets Android com conexão 5G e voltados para a produtividade; acompanham caneta S Pen aprimoradas.

Samsung Galaxy Note 20 – ficha técnica

Tela: Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas (2400×1080 pixels) plana;

Processador: Samsung Exynos 990 octa-core de 2,7 GHz;

Conectividade: 5G sub-6, 5G DSS, Wi-Fi 6, NFC, MST;

RAM: 8 GB;

Armazenamento interno: 256 GB;

Câmera frontal: 10 megapixels (f/2,2);

Câmeras traseiras: Principal: 12 megapixels (f/1,8);

Ultrawide: 12 megapixels (f/2,2);

Sistema operacional: Android 10;

Bateria: 4.300 mAh com carregamento rápido de 25 watts;

Cores: Mystic Bronze (bronze), Mystic Green (verde) e Mystic Gray (cinza);

Dimensões e peso: 161,6 x 75,2 x 8,3mm, 192 gramas.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Tela: Dynamic AMOLED 2X de 6,9 polegadas (3088×1440 pixels) com laterais curvadas e taxa de atualização de até 120 Hz;

Processador: Samsung Exynos 990 octa-core de 2,7 GHz;

Conectividade: 5G sub-6, 5G DSS, Wi-Fi 6, UWB, NFC, MST;

RAM: 12 GB;

Armazenamento interno: 256 GB;

Câmera frontal: 10 megapixels (f/2,2);

Câmeras traseiras: Principal: 108 megapixels (f/1,8);

Sensor de profundidade;

Foco automático a laser;

Sistema operacional: Android 10;

Bateria: 4.500 mAh com carregamento rápido de 25 watts;

Cores: Mystic Bronze (bronze), Mystic Black (preto) e Mystic White (branco);

Dimensões e peso: 164,8 x 77,2 x 8,1mm, 208 gramas.