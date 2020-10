Senha Vazada: recurso do Chrome ajuda a proteger usuários de hackers

Cada vez mais as tecnologias tem facilitado a nossa vida. No entanto, em muitos casos ela pode ser um perigo. Pensando nisso, o Google lançou na última terça-feira, 06, o Chrome 86. A extensão traz modificações a nível de segurança e pode descobrir se o usuário teve dados e senhas vazadas.

O Chrome 86

Por meio de golpes cibernéticos é possível que sua privacidade tenha comprometimentos. Desse modo, o novo navegador do Google vem para auxiliar usuários quanto a isso. Com a extensão você pode descobrir se suas senhas foram vazadas e se o usuário está sujeito a ataques de hackers.

Desse modo, ao acessar um site, o Chrome 86 avisa se sua senha foi vazada ou se há algum risco em preencher informações pessoais. Assim, ao detectar um possível golpe, o navegador traz a possibilidade de trocar a senha em apenas um clique.

Além disso, o navegador detecta quando um site é falso e melhora o preenchimento automático dos sites. Outra novidade da extensão é a proteção contra o roubo de dados na internet.

Como Funciona?

De acordo com o Gooogle, as informações pessoais dos usuários tem criptografia e nem a empresa tem acesso a eles. No entanto, ao fornecer informações pessoais a sites fraudulentos, você tem seus dados expostos na internet e senhas vazadas.

Com isso, a proteção avançada de senhas no Chrome irá cruzar logins do usuário com um conjunto de dados que já circulam na web. Se houver senhas comprometidas ou risco de fraude, a extensão irá avisar o usuário e uma nova página para alteração será aberta.

Todavia, a ferramenta está disponível apenas para sites compatíveis e só funciona se você salvou suas senhas no navegador. Além disso, o Chrome possui diferentes recursos para cada dispositivo utilizado.

No PC, por exemplo, existe a opção de visualizar endereços de forma resumida e URL’s falsas. Os dispositivos com sistema IOS, por sua vez, ganham uma camada biométrica avançada. Assim, o navegador irá impressão digital e reconhecimento facial para toda vez que você for fazer login.

Senha vazada: como evitar?

Para evitar possíveis vazamentos, basta instalar a nova versão do Chrome ou atualizar a versão antiga. O aplicativo está disponível para Android, IOS e navegador de computadores e notebooks.

Desse modo, para telefones, você deve ir na loja de aplicativos, baixar e instalar a nova versão. Mas se você quer deixar seu computador seguro, deverá atualizar as configurações do navegador.

Outra dica para proteger seus dados na internet, é evitar o preenchimento de newsletter, cupons de desconto em lojas virtuais e principalmente salvar senhas em dispositivos que não sejam seus. Assim, você consegue ajudar a extensão a proteger seus dados e senhas.